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      КРЫМский бандеровец

      Радиация в подарок, "Няш-мяш" осталась без мужа и манифесты об уничтожении: новости Крымнаша

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      Муж Натальи Поклонской или так называемой "Няш-мяш" сообщил о расставании
      Муж Натальи Поклонской или так называемой "Няш-мяш" сообщил о расставании / Фото из открытых источников

      Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Нет у нас ничего. Все разграбили и убили ваши соотечественники".

      1. "Вы издеваетесь, что ли?! Вы в Крым звоните!".

      Представитель Билайна позвонил рашистке, чтобы предложить услуги своей компании. Когда в ходе разговора выяснилось, что он попал в Крым, куда рашистка успела понаехать, ему срочно пришлось закончить разговор и попрощаться. Наши крымчане, прослушав этот феерический диалог, также добавили:

      "Отдельно можно отметить высочайшее крымско-билайновское качество связи. Судя по его ответам, он понаехавшую больше угадывал, чем слышал".

      2. Управление Службы безопасности Украины в АР Крым расследует 61 эпизод о нарушении морскими судами правил въезда/выезда в порты аннексированного россией Крыма. По данным Министерства инфраструктуры Украины, с 2014 года в порты аннексированного Крыма зашло не менее 868 судов под иностранными флагами, нарушив государственную границу Украины и морское право.

      3. Оккупанты снова сообщили, что на завод "Титан" в Армянске будут поставлять руду и фосфаты из Сирии. До сих пор это сырье поставляется с материковой части Украины, что вызывает недоумение и много вопросов.

      Напомню, есть информация, что сирийскими фосфатами и рудой уже могли частично заменить украинское сырье. Сирийские фосфаты отличается тем, что при их переработке происходит выделение радиоактивных элементов, в частности, урана, которого так не хватало жителям и без того отравленного Армянска.

      4. Оккупанты вчера вечером задержали в Ялте ватного на всю голову Илью Большедворова, который понаехал в Крым до оккупации, а в 2014 году начал орать "путин, введи". К бюджетному корыту понаехавшего из Братска рашиста не пустили, поэтому он записался в "активисты", за что периодически получает люлей. Задержание произошло на "предвыборном" митинге коммуняк. С рашиста взяли объяснения и отпустили.

      5. Еще один рвущийся к корыту коллаборант Александр Талипов рассказал, как проходят встречи оккупантов с жителями Крыма перед т.н. "выборами":

      "Гастроли партии крымской весны были омрачены в Береговом и Приморском. В Береговом, несмотря на заслоны, жители прорвались к Цекову, и Андрей Пашук вручил манифест – Почему они не будут голосовать за "Единую россию". Это произошло прямо на сцене посреди пламенной речи сенатора! После чего немногочисленные жители встали и ушли со встречи. На концерте остались бюджетники и привезенные на автобусах "приглашенные".

      Похожая ситуация была и в Приморском, где аналогичное письмо вручили жители поселка Константинову. Андрей Пашук сказал, что письмо подписало 750 жителей поселка". В манифестах люди описывают уничтожение их населенных пунктов, пляжей и предприятий за годы оккупации.

      6. Оккупанты арестовали своего ихтамнета, который напал на букмекерскую контору в Симферополе. Ихтамнет угрожал кассиру травматическим пистолетом и забрал из кассы 165 тысяч рублей. Крым забирать можно, а деньги из кассы – нет? Странно.

      7. "Спокойные времена для меня и моих парков вряд ли уже когда-нибудь вернутся, они остались в украинском Крыму" – российские оккупанты возбудили уголовное дело против Олега Зубкова, который помогал им оккупировать Крым.

      8. Симферополь. В абсолютно пустое, безлюдное здание ЖД вокзала теперь просто так не войдешь. Теперь тут "ЗОНА транспортной безопасности" – рамки, лента для вещей на каждом входе. И в туалет, например, вы без обыска не забежите! Колючкой пока не обкрутили. Пока лепят кругом заборы и загорожи.

      9. Предлагаю прочесть о том, во что оккупанты превратили здание автовокзала в Севастополе. Все продумано до мелочей – как на зоне.

      10. Почему гардемарины Севастополя считают, что деньги выделяют, чтобы им хорошо было? Глупость какая! В россии бюджет – просто объект попила. И все:

      "У меня вопрос, где, б*яяяяяя, 150 лимонов, вбуханных в парк (Победы)? Где, б*яяяяяя? Нафига эти дебильные навесы, не дающие тени? Столбики для подсветки с кусками бетона, и не работающие? Ну, почему никто из контролирующих органов не задает вопрос, куда деньги дели, почему никто не сел?", "Сейчас понаехи вам расскажут, какой охренительный парк получился, а вы – неблагодарный, ничего не цените, только ныть умеете", "Как в стишке: мы делили апельсин, много нас, а парк один. Каждый отхватил кусок, а жителям города досталась кожура".

      Кстати, фонтаны в парке не работают практически с момента открытия после нанореконструкции. Они постепенно превращаются в вонючие болота.

      11. 270 школьников из Крыма летом находились в милитаризованном лагере Юнармии. Лагерь оккупанты организовали в пгт. Заозерное на базе детского оздоровительного центра "Алые паруса". Еще один лагерь был организован в евпаторийском санатории "Здравница".

      12. Обучали детей военщине и в других лагерях Крыма. Посмотрите, как прошло закрытие смены в детском лагере "Лесной" в оккупированном Судаке.

      13. Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о расставании с Натальей Поклонской, с которой прожил в браке целый год. В расставании обвинил скрепонутую на всю голову преступницу. Видать, Николай II ей оказался ближе и роднее.

      P.S. Понаехавшие постоянно пишут в крымских группах о том, что они собираются понаехать. Практически все ответы можно вместить в этот комментарий: "Зачем вы будете переезжать в Крым? Сколько можно?! Сидите в своих мухосрансках! Претесь и претесь всей своей ордой. Нет у нас ничего. Все разграбили и убили ваши соотечественники".

      Читайте предыдущий дайджест: Спрос на украинские паспорта и продолжают переть в Феодосию: новости Крымнаша

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      Автор: КРЫМский бандеровец
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Публикации
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