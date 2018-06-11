Развалит ли Трамп мировую экономику: ответ топ-финансистов мира

Канцлер Германии Ангела Меркель собрала в Берлине глав ведущих экономических и финансовых организаций, чтобы обсудить влияние действия США на положение дел в мире.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

На встрече присутствовали директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведо, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития, а также представители Всемирного банка, Африканского банка развития и Международной организации труда.

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В итоге Меркель констатировала надежное состояние мировой экономики, которое не может быть нарушено "неверными действиями".

Лагард добавила, что над мировой экономикой пока "по-прежнему сияет солнце".

В совместном заявлении участники встречи подтвердили приверженность многостороннему сотрудничеству и предостерегли от длительной эскалации ограничительных мер в торговле.

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Напомним, президент США Дональд Трамп решил отозвать свою подпись после саммита G7. Это стало первым подобным случаем в истории формата "большой семерки".