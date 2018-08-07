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Reebok представила "космический" бюстгальтер для занятий спортом: чем интересна новинка

28 Читати новину українською
Бра Reebok PureMove: особенности новинки
Бра Reebok PureMove: особенности новинки / Фото из открытых источников

Компания Reebok, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и снаряжения, представила новый спортивный бюстгальтер для женщин, который умеет менять свою жесткость в зависимости от физической активности и нагрузок. Новинка получила название PureMove и использует технологию, которую применяют при производстве бронежилетов, а также космических скафандров NASA.

Об этом сообщает портал Fast Company.

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Разработка нового спортивного бра началась около трех лет назад, когда дизайнер Reebok Даниэль Витек, читая один из научных журналов, столкнулся с описанием одной из разновидностей дилатантных жидкостей. Гелеобразная субстанция была разработана в 2005 году учеными Делавэрского университета. Ее особенностью является вязкость, которая возрастает при увеличении скорости деформации сдвига. Такие жидкости являются одним из видов "неньютоновских" жидкостей.

Витек связался с разработчиками геля, а затем создал материал с технологией Motion Sense Technology, где жидкость запечатывается в ткань. Идея заключается в том, что при высокой физической активности носителя (например, при пробежке или серьезных физических упражнениях), когда требуется более активная поддержка груди, бра, благодаря этой жидкости, стягивается, обеспечивая больше компрессии. Когда пользователь снижает нагрузку и занимается более спокойной активностью, например, йогой или полностью прекращает физическую нагрузку, то бра растягивается, становясь более свободным.

Reebok PureMove

Бра Reebok PureMove изготовлен по технологии Motion Sense Technology

Благодаря такой особенности, новый спортивный бюстгальтер можно назвать по-настоящему универсальным, поскольку за счет своей технологии адаптивности он способен обеспечивать идеальный баланс между комфортом и поддержкой.

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К слову, другая спортивная компания, Nike разработала и представила в этом году аналогичный адаптивный спортивный бра. Только вместо дилатантных жидкостей, новинка от Nike использует комбинацию из пенополимерной основы, которая имеет свойство растягиваться в состоянии покоя и становиться более прочной при нагрузке.

Больше всего мне понравилось, что я почти не чувствовала бра. Он не мешал моим движениям, когда я занималась в спортзале. При покое тоже с необходимой поддержкой не было никаких проблем,
– отметила журналистка портала Fast Company, описывая впечатления от Reebok PureMove.

В Reebok говорят, что если новинка будет интересна покупателям, то компания рассмотрит возможность адаптации технологии к другим предметам своей спортивной одежды.

Реклама Reebok PureMove – смотрите видео

 

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Теги: Гаджеты Техно Космос NASA
Источник: 24 Канал
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