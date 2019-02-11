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      Рейс МАУ из Афин в Киев отложили из-за неизвестное вещества на борту самолета

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / 24 Канал

      В салоне самолета авиакомпании МАУ рейса "Афины-Киев", который должен был вылететь в Украину в воскресенье, обнаружили вещество неизвестного происхождения. В целях безопасности и в соответствии с внутренними процедурами рейс перенесли на понедельник.

      Пресс-служба авиакомпании на своей странице в Facebook сообщила, что сосуд с неизвестным веществом сразу передали на экспертизу.

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      Рейс PS354 Афины – Киев должен был вылететь 10 февраля в 15:00, однако из-за инцидента рейс перенесли на 11 февраля.

      В соответствии с процедурами авиационной безопасности, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложено до 15: 00/11 февраля,
      – говорится в сообщении.

      В компании также отметили, что все пассажиры размещены в гостинице, обеспечены питанием и трансфером из аэропорта и обратно.

       

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      Теги: Новости Украины Греция авиация
      Источник: 24 Канал
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