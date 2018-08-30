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Владимир Спиваковский

Сингапурский феномен, или Как страна размером с Киев совершила прорыв в образовании

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Сингапур
Сингапур / TripMyDream

Спрашивают, а что там в Сингапуре с беспрецедентным образованием? А вот что.

1. Сингапур входит в тройку лидирующих стран в мире по уровню образования.

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2. Сингапурцы особенно преуспевают в математике и науках.

3. Они на 10 месяцев опережают западных сверстников по изучению английского и на 20 месяцев – по изучению математики.

4. Лучше всех сдают тесты и экзамены.

5. Занятия сфокусированы на практических навыках и скиллах.

6. Классы информативны и везде униформа.

7. Все внимание к экзаменам и программы крутятся вокруг них.

8. Правительство тщательно работает над реформами, чтобы проявлять гибкость и гарантировать качество.

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9. Например, было много нареканий на стрессы и психологические недомогания, вызванные высокими требованиями и потогонной системой. В ответ правительство прекратило составлять список топ студентов, чтобы не травмировать остальных.

10. Стратегия проста: учить меньше – знать больше. Это поощряет учителей заботиться о качестве, а не о количестве.

11. Родители принимают активное участие у образовании своих детей.

12. 70% родителей водят своих детей на кружки после школы.

13. В отличие от других стран, где учебный год начинается в июне или в сентябре, в Сингапуре он продолжается с января по ноябрь. Первый семестр с января по май, второй – с июня по ноябрь.

14. Все обучение ведется на английском языке, а местные языки – мандаринский, малайский и тамильский включены в программу.

15. Сингапур – это маленькое государство-город, площадью 719 квадратных километров, примерно как Киев.

16. Они мощно инвестируют в образование, так как люди – это их основной ресурс.

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Автор: Владимир Спиваковский
Теги: Новости политики Публикации Образование Реформа образования Сингапур
Источник: Владимир Спиваковский
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