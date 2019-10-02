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      Россия готова строить "Северный поток-2" в обход Дании, которая не дала разрешение

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      Россия готова строить "Северный поток-2" в обход Дании
      Россия готова строить "Северный поток-2" в обход Дании / hromadske.ua

      Строительство "Северного потока-2" приблизилось к экономической зоне Дании 17 сентября, которая до сих пор остается единственной страной, которая не дала разрешение на прокладку трубопровода. В России готовы продолжить строительство в обход Дании.

      Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока РФ еще ожидает решения Дании о выдаче разрешений, пишет российский "Интерфакс".

      Ранее: Пристайко обсудил "Северный поток-2" с главой МИД Дании, которая блокирует проект

      Понятно, что существуют и другие варианты маршрутов в случае отсутствия такого разрешения – просто проект тогда будет дороже, несколько по времени будет дольше реализовываться,
      – добавил министр.

      Новак подчеркнул, что Россия таки надеется, что Дания предоставит все необходимые документы. Одновременно председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил, что недавно Дания выдала аналогичное разрешение на прокладку трубопровода через свои воды из Норвегии в Польшу.

      Эксперты оценивают потери Газпрома в 660 миллионов евро, если Дания не выдаст разрешение.

      В целом российский трубопровод должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили 2042 километра труб, что составляет 83% от общей длины. В РФ анонсировали, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще 4-5 недель.

       Читайте также: Не теряют надежды: запустить "Северный поток-2" хотят уже вскоре

      Что известно о "Северном потоке-2"?
      Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Евросоюз Газ Деньги Газпром Дания Северный поток-2
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