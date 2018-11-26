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      Рождественский пост 2018-2019: календарь питания на каждый день

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      Рождественский пост 2018: меню на каждый день
      Рождественский пост 2018: меню на каждый день / 24 Канал

      Рождественский пост в 2018 году продолжается 40 дней. Рождественский пост один из самых длительных и строгих в году. Что можно есть в Рождественский пост, а от каких продуктов нужно отказаться, а также о календаре питания на каждый день – читайте в нашем материале.

      Если вы решили поститься в Рождественский пост 2018, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

      Читайте также: Как сделать пост вкусным и полезным – несколько важных советов

      Рождественский пост 2018: календарь питания на каждый день

      В период Рождественского поста необходимо воздерживаться от целого ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, в некоторые дни от рыбы.

      Что можно есть с 28 ноября по 19 декабря 2018 года:

      1. Понедельник: можно употреблять горячую пища растительного происхождения, но без масла.
      2. Вторник, четверг, суббота, воскресенье: разрешается растительное масло в небольших количествах, плюс рыба.
      3. Среда и пятница: сухоедение.
      4. 4 декабря 2018 года (понедельник) будет праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. И в этот день разрешается употреблять в пищу немного красного вина.

      Что можно есть с 20 декабря 2018 по 1 января 2019 года:

      1. Понедельник: пища растительного происхождения, но без растительного масла
      2. Вторник и четверг: растительная пища с растительным маслом.
      3. Среда и пятница: сухоедение
      4. Суббота: горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба.
      5. 1 января после Нового Года разрешается выпить немного красного вина.

      Что можно есть со 2 по 5 января 2019 года (пост усиливается, нельзя употреблять даже рыбу):

      1. Понедельник и среда: сухоедение
      2. Вторник и четверг: пища растительного происхождения, но без масла.
      3. 6 января – Рождественский сочельник – в этот день нужно соблюдать особо строгий пост. После вечерние разрешается съесть кутью.

      Рождественский пост 2018: что можно есть

      Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский посты. В питании пост требует отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молока и молочных продуктов.

      Несмотря на запреты, ваш рацион во время Рождественского поста может быть довольно богатым и разнообразным и включать следующие продукты: каши, хлеб, сухари, овощи, грибы, зелень, ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, мед, а в некоторые дни также рыбу, морепродукты, масло и даже вино.

      Во время Рождественского поста можно употреблять сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Это могут быть разнообразные салаты, соленья и консервирование, супы, рагу, запеканки, вареники, пироги и другая выпечка, соки, морсы, кисели, чай.

      Теги: Новости Украины Здоровье Здоровое питание LifeStyle Религия Традиции
      Источник: 24 Канал
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