Руководитель полиции Винничины пьяным протаранил 3 авто и бежал от патрульных: рядом был его сын

В Виннице на углу Хмельницкого шоссе и улицы Максимовича один из руководителей местной полиции Александр Племьянник на служебном Volkswagen Passat попал в ДТП. Кроме того, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел еще вечером 7 марта, однако винницкие активисты о нем сообщили только 9 марта. По их словам, Племьянник занимает должность начальника управления логистики и материально технического обеспечения Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

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Общественные деятели утверждают, что он ехал на номерах, принадлежащих вообще другому автомобилю, а именно так называемой "копейке" (ВАЗ-2101). В итоге руководитель Нацполиции Винницкой области нанес ущерб еще 3 автомобилям (ВАЗ 21013, Škoda Octavia и Opel Vivaro), которые стояли вдоль дороги. Все это время рядом с ним находился его 12-летний сын.

Свидетели, со своей стороны, говорят, что после ДТП Племьянник еще и начал убегать от патрульных сначала на авто, а потом, выйдя из машины, делал это ногами.

"Но алкоголь не подвел, организм правоохранителя сдался, там его и задержали водители поврежденных авто и работники патрульной полиции Винницкой области. Обошлось без пострадавших, поэтому патрульные составили протокол о ДТП", – добавляют активисты.

Пресс-офицер Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник подтвердила факт инцидента. По ее словам, сразу было начато служебное расследование, а полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас готовят материалы на увольнение.

"В ситуации, когда полицейский садится за руль пьяным, вариантов нет – только увольнение. Во время служебного расследования также будут проверять информацию о замене номерных знаков", – отметила она.

Активисты также обнародовали фото машины, на которой Племьянник попал в аварию. Согласно данным ресурса Opendatabot, по номерным знакам, которые можно увидеть на Volkswagen Passat, зарегистрирован Citroën Jumper.





По номерным знакам, которые можно увидеть на Volkswagen Passat Племьянника, зарегистрирован Citroën Jumper

Согласно декларациям Племьяника, ранее он возглавлял управление организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП, а затем был начальником Тывровского отделения полиции. В последней поданной декларации автомобиля Volkswagen Passat у него нет.

К сожалению пьяные ДТП в Украине – не редкость. В частности, недавно в Черкассах пьяный водитель сбил человека на пешеходном переходе и после пытался скрыться с места происшествия.