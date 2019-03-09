21:29
9 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, сегодня
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, сегодня
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Руководитель полиции Винничины пьяным протаранил 3 авто и бежал от патрульных: рядом был его сын

      165 Читати новину українською
      В Виннице произошло ДТП с участием руководителя полиции
      В Виннице произошло ДТП с участием руководителя полиции / Соцсети

      В Виннице на углу Хмельницкого шоссе и улицы Максимовича один из руководителей местной полиции Александр Племьянник на служебном Volkswagen Passat попал в ДТП. Кроме того, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

      Инцидент произошел еще вечером 7 марта, однако винницкие активисты о нем сообщили только 9 марта. По их словам, Племьянник занимает должность начальника управления логистики и материально технического обеспечения Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

      Читайте также: Украинский журналист погиб в ДТП под Луцком

      Общественные деятели утверждают, что он ехал на номерах, принадлежащих вообще другому автомобилю, а именно так называемой "копейке" (ВАЗ-2101). В итоге руководитель Нацполиции Винницкой области нанес ущерб еще 3 автомобилям (ВАЗ 21013, Škoda Octavia и Opel Vivaro), которые стояли вдоль дороги. Все это время рядом с ним находился его 12-летний сын.

      Свидетели, со своей стороны, говорят, что после ДТП Племьянник еще и начал убегать от патрульных сначала на авто, а потом, выйдя из машины, делал это ногами.

      "Но алкоголь не подвел, организм правоохранителя сдался, там его и задержали водители поврежденных авто и работники патрульной полиции Винницкой области. Обошлось без пострадавших, поэтому патрульные составили протокол о ДТП", – добавляют активисты.

      Пресс-офицер Нацполиции в Винницкой области Анна Олейник подтвердила факт инцидента. По ее словам, сразу было начато служебное расследование, а полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас готовят материалы на увольнение.

      "В ситуации, когда полицейский садится за руль пьяным, вариантов нет – только увольнение. Во время служебного расследования также будут проверять информацию о замене номерных знаков", – отметила она.

      Активисты также обнародовали фото машины, на которой Племьянник попал в аварию. Согласно данным ресурса Opendatabot, по номерным знакам, которые можно увидеть на Volkswagen Passat, зарегистрирован Citroën Jumper.

      Плем'янник, Вінниця, ДТП, алкоголь
       

      По номерным знакам, которые можно увидеть на Volkswagen Passat Племьянника, зарегистрирован Citroën Jumper

      Согласно декларациям Племьяника, ранее он возглавлял управление организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУНП, а затем был начальником Тывровского отделения полиции. В последней поданной декларации автомобиля Volkswagen Passat у него нет.

      К сожалению пьяные ДТП в Украине – не редкость. В частности, недавно в Черкассах пьяный водитель сбил человека на пешеходном переходе и после пытался скрыться с места происшествия.

      blog_ava
      Смерть 19-летней победительницы Міѕѕ Teenager Лотте ван дер Зее: последние дни жизни в фото
      сегодня
      864
      Теги: Новости Украины Полиция Винница Аварии и ДТП Алкоголь Криминал
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Одкровення від Іздрика – про "клінічну" поезію, психотропи і Путіна: виразні фото
      сегодня , 21:20 Одкровення від Іздрика – про "клінічну" поезію, психотропи і Путіна: виразні фото
      Катерина Петренко 141
      Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      сегодня , 20:01 Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      Наталія Лебідь 491
      Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      сегодня , 19:00 Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      Крістіна Бердинських 309
      Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      сегодня , 17:00 Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      Віталій Шабунін 318
      Сім років позбавлення волі: що передбачає нова стаття про незаконне збагачення
      сегодня , 14:00 Сім років позбавлення волі: що передбачає нова стаття про незаконне збагачення
      Єгор Соболєв 452
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Число жертв аварии на шахте "Северная" возросло до 5
       12 февраля 2012 , 16:55
      Тюремщики позволили Жене Тимошенко побыть с мамой 3 дня
       26 ноября 2012 , 15:40 3
      Карпаты арендовали форварда из чемпионата Испании
       30 августа 2018 , 18:05
      Шахтер оторвался от Динамо несмотря на ничью, Александрия сделала заявку на Лигу чемпионов – выводы 16 тура УПЛ
       26 ноября 2018 , 11:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук