Русские братья и Сирия: о чем говорят соцсети подозреваемого в рассылке бомб в США

Арестованный в США по подозрению в рассылке политикам взрывных устройств по почте Сезар Сайок в соцсетях неоднократно писал о "русских братьях". Он также распространял пропагандистские ссылки, отражающие взгляды Кремля на войну в Сирии.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Журналистам издания удалось получили сотни постов Сайока за 2015-2016 годы от исследователя соцсетей Колумбийского университета Джонатана Олбрайта. Тот успел скачать записи до их исчезновения, поскольку Facebook удалил страницу Сайока после новостей о его задержании.

Кроме того, издание получило доступ к заблокированному аккаунту в Twitter, который, вероятно, принадлежал арестованному.

На аккаунте Facebook, который, вероятно, принадлежал человеку, обвиняемому в отправке бомб выдающимся демократам на этой неделе, были обнаружены упоминания российских соратников и пропагандистские ссылки, отражающие взгляды Кремля на гражданскую войну в Сирии,

– говорится в материале.

Указано, что в июле 2016 года владелец микроблога постил записи о "моих братьях из России, крупных родственников Puttins, которые посещают нас сегодня". Издание отмечает, что "Puttins" может быть ошибочным написанием фамилии президента России Владимира Путина.

Кроме того, на странице Сайока в Facebook в 2015 году "русские братья" упоминались минимум в пять раз.

Напомним, 24 и 25 октября ряд влиятельных американских политиков и деятелей начали получать пакеты со взрывчаткой внутри. Так, подозрительные посылки адресовали Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим. Следствие установило, что отправитель всех пакетов – одно и то же лицо. 26 октября правоохранители задержали первого подозреваемого – им оказался 56-летний Сезар Сайок-младший.