Російські брати та Сирія: про що говорять соцмережі підозрюваного у розсилці бомб в США

Заарештований у США за підозрою в розсилці політикам вибухових пристроїв поштою Цезар Сайока у соцмережах неодноразово писав про "російських братів". Він також поширював пропагандистські посилання, що відображають погляди Кремля на війну у Сирії.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Журналістам видання вдалось отримали сотні постів Сайока за 2015-2016 роки від дослідника соцмереж Колумбійського університету Джонатана Олбрайта. Той встиг завантажити записи до їхнього зникнення, оскільки Facebook видалив сторінку Сайока після новин про його затримання.

Окрім того, видання отримало доступ до заблокованого аккаунта в Twitter, який, ймовірно, належав заарештованому.

На аккаунті Facebook, який, певно, належав людині, звинуваченій у відправлянні бомб видатним демократам цього тижня, були виявлені згадки російських соратників і пропагандистські посилання, що відбивають погляди Кремля на громадянську війну в Сирії,

– йдеться у матеріалі.

Вказано, що у липні 2016 року власник мікроблогу постив записи про "моїх братів із Росії, великих родичів Puttins, які відвідують нас сьогодні". Видання зазначає, що "Puttins" може бути помилковим написанням прізвища президента Росії Володимира Путіна.

Окрім того, на сторінці Сайока у Facebook у 2015 році "російські брати" згадувались щонайменше п'ять разів.

Нагадаємо, 24 та 25 жовтня низка впливових американських політиків і діячів почали отримувати пакунки із вибухівкою всередині. Так, підозрілі посилки адресували Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, Джорджу Соросу та іншим. Слідство встановило, що відправник усіх пакунків – одна і та ж особа. 26 жовтня правоохоронці затримали першого підозрюваного – ним виявився 56-річний Сезар Сайок-молодший.