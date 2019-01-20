"Рыбка она или птичка – неважно": в РФ требуют внести Вашукевич в список политзаключенных

Анастасию Вашукевич, более известную под псевдонимом Настя Рыбка, следует немедленно включить в список политзаключенных, поскольку арестована она исключительно по политическим мотивам.

Об этом заявил российский писатель и правозащитник Виктор Шендерович, передает "Эхо Москвы".

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Мне кажется довольно очевидным, что Анастасию Вашукевич следует внести в список политзаключенных. Рыбка она или птичка, проститутка или святая – неважно, поскольку ее арестовали по политическим мотивам,

– отмечает писатель.

По его мнению, Настю Рыбку в России "показательно прессуют". Делается это для того, чтобы в "всякого другого эскорта (сексуального и не только) не было желания открывать рот и говорить секреты начальства".

Правозащитник также отдельно обратился к Алексею Навальному, который, собственно, и сделал Рыбку популярной.

"Отдельно хочу обратиться к Алексею Навальному – именно он сделал Анастасию поневоле политической фигурой. И, как мне кажется, должен быть первым, кто будет добиваться справедливости для нее", – добавил Шендерович.

Напомним, в Москве Нагатинский суд принял решение о продлении срока содержания под стражей Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которую задержали накануне на 72 часа, и отложил избрание меры пресечения до 22 января. Рыбку и ее сообщника, тренера по личному развитию Алекса Лесли (Александр Кириллов), подозревают в привлечении к проституции.



Еще раньше, 25 февраля 2018 года, в Таиланде задержали российских видеоблоггеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга.



Провинциальный суд Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинения Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга". Впоследствии гражданка Беларуси Вашукевич была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока длилось следствие, а остаток срока заменили на условный. Также ей навсегда запретили въезд в Таиланд.



17 января Вашукевич и Кириллова, а также еще 5 человек, задержанных в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортировали из королевства. Предполагалось, что по прилету в РФ Настю Рыбку отправят в Минск.

Кто такая Настя Рыбка?

Это эскорт-модель и блоггер, стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время совместного трехдневного путешествия в Норвегию в августе 2016 года на яхте, принадлежащей Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.