Одиозную Настю Рыбку и Алекса Лесли депортировали в Россию: подробности

Гражданку Беларуси Анастасию Вашукевич и россиянина Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, а также еще 5 человек, задержанных в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортировали из королевства.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на консульский отдел РФ в Таиланде.

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Семь человек, в том числе Анастасия Вашукеич и Александр Кириллов, были депортированы из Таиланда регулярным рейсом, который вылетел в Москву,

– сказали в консульстве.

Известно, что по дороге от центра временного содержания до борта самолета группу депортированных сопровождала иммиграционная полиция.

Предполагается, что после прилета в РФ гражданку Беларуси Вашукевич (Настю Рыбку) отправятся в Минск.

Депортация еще одного человека запланирована на 21 января.

Отметим, что в Таиланде недавно состоялся суд над организаторами секс-тренинга в стране. Так, скандальную Настю Рыбку и ее подельников приговорили к условному наказанию, а также навсегда запретили въезд в страну.

Напомним, 25 февраля 2018 года в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга. Провинциальный суд города Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинение Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга" и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кто такая Настя Рыбка?

Это эскорт-модель и блогер, которая стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько, во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, которая принадлежит Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.