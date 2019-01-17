Одіозну Настю Рибку та Алекса Леслі депортували до Росії: подробиці

Громадянку Білорусі Анастасію Вашукевич і росіянина Олександра Кирилова, відомих як Настя Рибка і Алекс Леслі, а також ще 5 осіб, затриманих в Таїланді за нелегальну організацію секс-тренінгів, депортували з королівства.

Про це інформує ТАСС з посиланням на консульський відділ РФ у Таїланді.

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Семеро людей, у тому числі Анастасія Вашукеич і Олександр Кирилов, були депортовані з Таїланду регулярним рейсом, що вилетів до Москви,

– сказали у консульстві.

Відомо, що по дорозі від центру тимчасового утримання до борта літака групу депортованих супроводжувала імміграційна поліція.

Передбачається, що після прильоту до РФ громадянку Білорусі Вашукевич (Настю Рибку) відправляться до Мінська.

Депортація ще однієї людини запланована на 21 січня.

Зазначимо, що у Таїланді нещодавно відбувся суд над організаторами секс-тренінгу у країні. Так, скандальну Настю Рибку та її поплічників засудили до умовного покарання, а також назавжди заборонили в'їзд до країни.

Нагадаємо, 25 лютого 2018 року у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу. Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) і іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу" і обрав для них запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Хто така Настя Рибка?Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення в світових і російських ЗМІ.