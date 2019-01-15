У Таїланді суд виніс вирок одіозній Насті Рибці: яке покарання понесе блогерка

У Таїланді засудили скандальну Анастасію Вашукевич, відому під псевдонімом Настя Рибка, до умовного терміну за проведення секс-тренінгу для туристів. Окрім цього, дівчині назавжди заборонений в'їзд у країну.

Про це інформує CNN.

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Так, громадянку Білорусі засуджено до 18 місяців в'язниці, дев'ять з яких вона вже відбула за ґратами, поки тривало слідство. Залишок терміну Насті Рибці замінили на умовний.

Раніше у висновку прокуратури йшлося про те, що в разі, доведення вини Вашукевич, їй може загрожувати до 10 років в'язниці.



Такий же вирок у цій справі отримали ще сім обвинувачених, в тому числі росіянин Олександр Кирилов (Алекс Леслі), який називає себе тренером з особистісного росту.



Обвинувачені визнали свою провину, хоча ще перед початком засідання, заявляли про свою невинність. Всі фігуранти справи після суду були відправлені в імміграційний центр, звідки пізніше будуть депортовані. Їм назавжди заборонений в'їзд в Таїланд.

Нагадаємо, 25 лютого 2018 року у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу. Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) і іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу" і обрав для них запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і замісника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення в світових і російських ЗМІ.