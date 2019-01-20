"Пусть расслабится": каким заявлением Настя Рыбка в адрес Дерипаски отметилась в суде
В здании Нагатинского суда Москвы, где проходило слушание дела одиозной Насти Рыбки (настоящее имя – Анастасия Вашукевич), подсудимая извинилась перед российским олигархом Олег Дерипаской и вице-премьером РФ Сергеем Приходько. Также она пообещала, что не будет выдавать свою книгу о секс-приключениях с ним и не собирается публиковать компрометирующие аудиозаписи.
Видео с соответствующим ее\е заявлением появилось в сети.
На кадрах Настя Рыбка, в частности, заявила, ей очень жаль, что все так произошло.
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"Хочу извиниться перед Олегом Дерипаской и Сергеем Приходько. Искренне мне очень стыдно, что все так произошло... Они потеряли должности, потеряли деньги. Я не хочу это усугублять. Поэтому я лично у Олега прошу прощения .. Все это было, чтобы привлечь его личное внимание, а не кого-нибудь другого, не СМИ –именно его", – подчеркнула Вашукевич.
Также она отметила, что не ожидала такого развития событий и что ее книга и фотографии будут иметь такой резонанс.
Возможно, считаю, что я – это орудие, и люди, которые Дерипаске желают зла, воспользовались мной. Но моя вина есть. Поэтому книга моя опубликована не будет, никаких аудиозаписей об Олеге Дерипаске больше не будет. Никоим образом я его больше не буду донимать и компрометировать больше не буду. Пусть расслабится. Реально, мне хватит. В одно время уголовные дела фабриковались в Таиланде, России, Белоруссии и Европе,
– подчеркнула фигурантка секс-скандала.
Кроме того, Настя Рыбка подтвердила заявление информацию, что заявление о вовлечении в занятие проституцией на нее написала Саша Травка, ее подруга и ученица Александра Кириллова (Алекс Лесли). Добавим, что вместе с ней она получила 7 суток ареста за секс в публичном месте.
Заявление Насти Рыбки в суде по Дерипаске и Приходько: смотрите видео
Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Нагатинский суд Москвы принял решение о продлении срока содержания под стражей Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) на 72 часа. Кроме того, суд отложил избрание меры пресечения до 22 января.
Кто такая Настя Рыбка? Это эскорт-модель и блоггер, стала известной в феврале 2018 после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, принадлежащей Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.
Что известно о ее задержании? 25 февраля 2018 года в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга.
Провинциальный суд Паттайи 13 апреля 2018 года предъявил обвинения Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга". Впоследствии гражданка Беларуси Вашукевич была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока длилось следствие, а остаток срока заменили на условный. Также ей навсегда запретили въезд в Таиланд.
17 января Вашукевич и Кириллова, а также еще 5 человек, задержанных в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортировали из королевства. Предполагалось, что по прилету в РФ Настю Рыбку отправятся в Минск.