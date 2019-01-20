"Нехай розслабиться": якою заявою Настя Рибка у бік Дерипаски відзначилась у суді

У будівлі Нагатинського суду Москви, де відбувалося слухання справи одіозної Насті Рибки (справжнє ім'я – Анастасія Вашукевич), підсудна вибачилася перед російським олігархом Олег Дерипаскою та віце-прем'єром РФ Сергієм Приходьком. Також вона пообіцяла, що не видаватиме свою книгу про секс-пригоди з ним та не оприлюднюватиме жодних компрометувальних аудіозаписів.

Відео з відповідною її заявою з'явилося у мережі.

На кадрах Настя Рибка, зокрема, заявила, їй дуже шкода, що все так сталося.

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"Хочу вибачитися перед Олегом Дерипаскою та Сергієм Приходьком. Щиро мені дуже соромно, що все так сталося... Вони втратили посади, втратили гроші. Я не хочу це загострювати. Тому я особисто в Олега прошу вибачення... Все це було, щоб привернути його особисту увагу, а не когось іншого, не ЗМІ – конкретно його", – наголосила Вашукевич.

Також вона зауважила, що не очікувала такого розвитку подій і що її книга та фотографії матимуть такий резонанс.

Можливо, вважаю, що я – це знаряддя, і люди, які Дерипасці бажають зла, скористалися мною. Але моя вина є. Тому книгу мою опубліковано не буде, жодних аудіозаписів про Олега Дерипаску більше не буде. Жодним чином я йому більше не буду дошкуляти та компрометувати більше не буду. Нехай розслабиться. Реально, мені вистачить. В один час кримінальні справи фабрикувались в Таїланді, Росії, Білорусії та Європі,

– підкреслила фігурантка секс-скандалу.

Крім того, Настя Рибка підтвердила інформацію, що заяву щодо втягнення у заняття проституцією на неї написала Саша Травка, її подруга та учениця Олександра Кирилова (Алекс Леслі). Додамо, що разом із нею вона отримала 7 діб арешту за секс у публічному місці.

Заява Насті Рибки у суді щодо Дерипаски та Приходька: дивіться відео

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Нагатинський суд Москви ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою Насті Рибки (Анастасії Вашукевич) на 72 години. Крім того, суд відклав обрання запобіжного заходу до 22 січня.

Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення у світових і російських ЗМІ.



Що відомо про її затримання? 25 лютого 2018 року у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі та Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.



Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) та іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу". Згодом громадянку Білорусі Вашукевич було засуджено до 18 місяців в'язниці, дев'ять з яких вона вже відбула за ґратами, поки тривало слідство, а залишок терміну замінили на умовний. Також їй на завжди заборонили в'зд у Таїланд.



17 січня Вашукевич і Кирилова, а також ще 5 осіб, затриманих в Таїланді за нелегальну організацію секс-тренінгів, депортували з королівства. Передбачалося, що після прильоту до РФ Настю Рибку відправляться до Мінська.