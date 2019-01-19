Суд продовжив арешт скандальній Насті Рибці у Росії: відомі нові деталі

У Москві Нагатінський суд ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою Насті Рибки (Анастасії Вашукевич), яку затримали напередодні, на 72 години і відклав обрання запобіжного заходу до 22 січня.

Про це повідомляє "Медиазона".

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Раніше 24 канал писав, що одіозну Настю Рибку затримали в аеропорту у Росії. Так, у мережі з'явилося відео, як скандальну секс-тренерку та коханку російських олігархів затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після того, як її депортували з Таїланду.

До слова, Настю Рибку та її спільника, тренера з особистого розвитку Алекса Леслі (Олександр Кирилов), підозрюють у залученні до проституції.

Суддя скоромовкою зачитала своє рішення, перераховула обставини справи: слідчий у клопотанні вказав, що Вашукевич і Кирилов залучилили до проституції більше двох осіб,

– йдеться у повідомленні.

Тож суд постановив продовжити термін затримання Вашукевич на 72 години і відкласти засідання до 16:30 години 22 січня.

The judge has postponed a decision on Rybka's arrest for 72 hours after investigators said they didn't have enough evidence. They want to put documents in order to make sure she can't appeal & be released from custody pic.twitter.com/LuQ6CgZMJp — Alec Luhn (@ASLuhn) January 19, 2019

Крім того, як повідомляє російський телеканал"Дождь", Настя Рибка у залі суду попросила вибачення у російського олігарха Дерипаски.

Олег Володимирович, я прошу вибачення. Я — це знаряддя, і люди, які зла бажають, скористалися мною. Компрометувати я його більше не буду, мені вистачить, реально,

– сказала Рибка.

Нагадаємо, 25 лютого 2018 року у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі та Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.



Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) та іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу". Згодом громадянку Білорусі Вашукевич було засуджено до 18 місяців в'язниці, дев'ять з яких вона вже відбула за ґратами, поки тривало слідство, а залишок терміну замінили на умовний. Також їй на завжди заборонили в'зд у Таїланд.



17 січня Вашукевич і Кирилова, а також ще 5 осіб, затриманих в Таїланді за нелегальну організаціюсекс-тренінгів, депортували з королівства. Передбачалося, що після прильоту до РФ Настю Рибку відправлять до Мінська.

Хто така Настя Рибка?Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення у світових і російських ЗМІ.