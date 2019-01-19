Суд продлил арест скандальной Насте Рыбке в России: известны новые детали

В Москве Нагатинский суд принял решение о продлении срока содержания под стражей Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), которую задержали накануне на 72 часа и отложил избрание меры пресечения до 22 января.

Об этом сообщает "Медиазона".

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Ранее 24 канал писал, что одиозную Настю Рыбку задержали в аэропорту в России. Так, в сети появилось видео, как скандальную секс-тренершу и любовницу российских олигархов задержали в московском аэропорту "Шереметьево" после того, как ее депортировали из Таиланда.

К слову, Настю Рыбку и ее сообщника, тренера по личному развитию Алекса Лесли (Александр Кириллов), подозревают в вовлечении к занятию проституцией.

Судья скороговоркой зачитала свое решение, перечислила обстоятельства дела: следователь в ходатайстве указал, что Вашукевич и Кириллов вовлекли в проституцию более двух лиц,

– говорится в сообщении.

Поэтому суд постановил продлить срок задержания Вашукевич на 72 часа и отложить заседание до 16:30 часов 22 января.

The judge has postponed a decision on Rybka's arrest for 72 hours after investigators said they didn't have enough evidence. They want to put documents in order to make sure she can't appeal & be released from custody pic.twitter.com/LuQ6CgZMJp — Alec Luhn (@ASLuhn) January 19, 2019

Кроме того, как сообщает российский телеканал "Дождь", Настя Рыбка в зале суда попросила прощения у российского олигарха Дерипаски.

Олег Владимирович, я прошу прощения. Я – это орудие, и люди, которые зла желают, воспользовались мной. Компрометировать я его больше не буду, мне хватит, реально,

– сказала Рыбка.

Напомним, 25 февраля 2018 года в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга.



Провинциальный суд Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинения Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Насти Рыбке) и другим фигурантам дела в нелегальной организации "секс-тренинга". Впоследствии гражданка Беларуси Вашукевич была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока длилось следствие, а остаток срока заменили на условный. Также ей навсегда запретили въезда в Таиланд.



17 января Вашукевич и Кириллова, а также еще 5 человек, задержанных в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортировали из королевства. Предполагалось, что по прилету в РФ Настю Рыбку отправят в Минск.

Кто такая Настя Рыбка?

Это эскорт-модель и блогерша, стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время совместного трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, принадлежащей Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.