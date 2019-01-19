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      "Підлий обман": скандальна Настя Рибка розповіла про своє затримання у Москві

      2677 Читать новость на русском
      Настя Рибка
      Настя Рибка / Фото з вільних джерел

      Скандальна Анастасія Рибка, яку днями депортували із Таїланду до Росії, розповіла про подробиці свого затримання у аеропорту "Шереметьєво" у Москві.

      Раніше 24 канал писав, що одіозну Настю Рибку затримали в аеропорту у Росії. Так, у мережі з'явилося відео, як скандальну секс-тренерку та коханку російських олігархів затримали в московському аеропорту "Шереметьєво" після того, як її депортували з Таїланду.

      Читайте також: Одіозну Настю Рибку та Алекса Леслі депортували до Росії: подробиці

      Мені сказали, що в "Шереметьєво" немає транзитної зони, і поставили штамп про те, що я перебуваю на території Росії. А потім відразу ж пов'язали. Я вважаю, це був підлий обман,
      – розповіла Рибка в коментарі росЗМІ.

      Вона додала, що умови утримання в Росії в порівнянні з Таїландом, наче п'ятизірковий готель.

      "Я вперше за останні місяці лежала на матраці. Адже в тюрмі ми спали на бетонній підлозі. Взагалі якщо порівнювати місцеві умови і тайські – там ми дивом вижили. А останні дні ми перебували в камері, де не було туалету. Нам запропонували мочитися прямо в кут камери", – додала вона.

      До слова, росЗМІ пишуть, що після затримання Рибка захворіла. З "Шереметьєво" її відвезли в холодному авто для ув'язнених з виключеною грубкою. Одягнена дівчина була не по погоді, і у неї дуже швидко піднялася температура. До дівчини в ізолятор довелося викликати швидку. 

      Нагадаємо, 25 лютого 2018 року у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі та Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.

      Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) та іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу". Згодом громадянку Білорусі Вашукевич було засуджено до 18 місяців в'язниці, дев'ять з яких вона вже відбула за ґратами, поки тривало слідство, а залишок терміну замінили на умовний. Також їй на завжди заборонили в'зд у Таїланд.

      17 січня Вашукевич і Кирилова, а також ще 5 осіб, затриманих в Таїланді за нелегальну організаціюсекс-тренінгів, депортували з королівства. Передбачалося, що після прильоту до РФ Настю Рибку відправлять до Мінська.

      Хто така Настя Рибка?Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення у світових і російських ЗМІ.

      Теги: Новини політики Секс-скандал Новини Росії Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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