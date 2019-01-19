"Подлый обман": скандальная Настя Рыбка рассказала о своем задержании в Москве

Скандальная Анастасия Рыбка, которую на днях депортировали из Таиланда в Россию, рассказала подробности своего задержания в аэропорту "Шереметьево" в Москве.

Ранее 24 канал писал, что одиозную Настю Рыбку задержали в аэропорту в России. Так, в сети появилось видео, как скандальную секс-тренершу и любовницу российских олигархов задержали в московском аэропорту "Шереметьево" после того, как ее депортировали из Таиланда.

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Мне сказали, что в "Шереметьево" нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман,

– рассказала Рыбка в комментарии росСМИ.

Она добавила, что условия содержания в России по сравнению с Таиландом, как пятизвездочный отель.

"Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще, если сравнивать местные условия и тайские – там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры", – добавила она.

К слову, росСМИ пишут, что после задержания Рыбка заболела. Из "Шереметьево" ее увезли в холодном авто для заключенных с выключенной печкой. Одета девушка была не по погоде, и у нее очень быстро поднялась температура. К девушке в изолятор пришлось вызывать скорую.

Напомним, 25 февраля 2018 года в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга.

Провинциальный суд города Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинение Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга". Впоследствии гражданка Беларуси Вашукевич была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока длилось следствие, а остаток срока заменили на условный. Также ей навсегда запретили въезд в Таиланд.

17 января Вашукевич и Кириллова, а также еще 5 человек, задержанных в Таиланде за нелегальную организацию секс-тренингов, депортировали из королевства. Предполагалось, что после прилета в РФ Настю Рыбку отправят в Минск.

Кто такая Настя Рыбка?

Это эскорт-модель и блогер стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько, во время совместного трехдневного путешествия в Норвегию в августе 2016 года на яхте, которая принадлежит Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.