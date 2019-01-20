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      "Рибка вона чи пташка – неважливо": у РФ вимагають внести Вашукевич у список політв'язнів

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      Анастасія Вашукевич (Рибка) на суді в РФ
      Анастасія Вашукевич (Рибка) на суді в РФ / Фото з вільних джерел

      Анастасію Вашукевич, більш відому під псевдонімом Настя Рибка, слід негайно включити до списку політв'язнів, оскільки арештована вона виключно через політичні мотиви.

      Про це заявив російський письменник та правозахисник Віктор Шендерович, передає "Ехо Москви".

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      Мені здається доволі очевидним те, що Анастасію Вашукевич слід внести до списку політв'язнів. Рибка вона чи пташка, проститутка чи свята – неважливо, оскільки її арештували за політичними мотивами,
      – наголошує письменник.

      На його думку, Настю Рибку у Росії "показово пресують". Робиться це для того, щоб у "всякого іншого ескорту (сексуального і не тільки) не було бажання відкривати рота та розповідати секрети начальства".

      Правозахисник також окремо звернувся до Олексія Навального, який, власне, і зробив Рибку популярною.

      "Окремо хочу звернутися до Олексія Навального – саме він зробив Анастасію поневолі політичною фігурою. І, як мені здається, повинен бути першим, хто добиватиметься справедливості для неї", – додав Шендерович.

      Нагадаємо, у Москві Нагатинський суд ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою Насті Рибки (Анастасії Вашукевич), яку затримали напередодні, на 72 години і відклав обрання запобіжного заходу до 22 січня. Рибку та її спільника, тренера з особистого розвитку Алекса Леслі (Олександр Кирилов), підозрюють у залученні до проституції.

      Ще раніше, 25 лютого 2018 року, у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі та Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.

      Провінційний суд міста Паттайя 13 квітня 2018 року пред'явив звинувачення Олександру Кирилову (Алекс Леслі), Анастасії Вашукевич (Насті Рибці) та іншим фігурантам справи про нелегальну організацію "секс-тренінгу". Згодом громадянку Білорусі Вашукевич було засуджено до 18 місяців в'язниці, дев'ять з яких вона вже відбула за ґратами, поки тривало слідство, а залишок терміну замінили на умовний. Також їй на завжди заборонили в'зд у Таїланд.

      17 січня Вашукевич і Кирилова, а також ще 5 осіб, затриманих в Таїланді за нелегальну організацію секс-тренінгів, депортували з королівства. Передбачалося, що після прильоту до РФ Настю Рибку відправлять до Мінська.

      Хто така Настя Рибка?Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального та Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипасці. Скандал отримав широке висвітлення у світових і російських ЗМІ.

      Теги: Новини політики Секс-скандал Новини Росії Судді
      Джерело: 24 Канал
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