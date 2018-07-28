Самое длительное лунное затмение века: в соцсетях делятся фотографиями и видео

В ночь с пятницы, 27 июля, на субботу мир мог наблюдать за самым длинным лунным затмением в этом веке. Имели возможность увидеть это явление и украинцы. Самые яркие фото и видео редкого лунного затмения смотрите ниже.

Над Украиной можно было увидеть затмение с 20:15 по киевскому времени. Полное лунное затмение продолжалось 1 час 43 минуты, а частичное, то есть до и после полной фазы затмения – 3 часа 55 минут. Таким образом это было самое длинное полное лунное затмение в XXI веке.

Смотрите также: NASA провело трансляцию самого длинного лунного затмения: видео

Такое длительное затмение происходило потому, что Луна проходила через самую темную область земной тени, известную как Umbra, что и предоставила спутнику красный блеск, так называемую "кровавую Луну".

Are you watching the #LunarEclipse live in person or online? We are! It's visible to much of Earth’s population except North & Central America (& globally online). Totality is underway now through 5:13pm ET.







Watch live now: https://t.co/9F3QXrlF2n pic.twitter.com/4xMr306gF5 — NASA (@NASA) 27 июля 2018 г.

Кроме затмение жители Земли могли увидеть еще одно редкое астрономическое явление – Марс сближается с Землей на рекордно короткое расстояние, поэтому его можно было увидеть невооруженным глазом.

Тихонечко выйти из дома в 2 часа ночи, чтобы тебя не застукали родители, чтобы посмотреть на луну.

И именно сегодня, не увидев луну чётко, я поняла насколько мое зрение ухудшилось. И, плюс ко всему, чертов фокус на телефоне никак не хотел настраиваться

#LunarEclipse pic.twitter.com/3sSRnrs6nE — 21st Century Girl (@Ilbtops_16) 27 июля 2018 г.

Тот случай, когда Луна - красная, а Марс - белый. #LunarEclipse pic.twitter.com/Q5BBFfIz9M — Бейлербей объединенного Бутово и Ясенево (@rozenrot77) 27 июля 2018 г.

Лунное затмение: видео

Кроме Украины, за уникальным явлением могли наблюдать жители Восточной Африки и Центральной и Южной Азии, а также в Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение началось во время восхода Луны, в Восточной Азии и Австралии – наоборот, во время захода. В Северной Америке затмение не было видно вообще.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта и космоса читайте в разделе Техно