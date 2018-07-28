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Самое длительное лунное затмение века: в соцсетях делятся фотографиями и видео

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Самое длительное лунное затмение века
Самое длительное лунное затмение века / Фото из соцсетей

В ночь с пятницы, 27 июля, на субботу мир мог наблюдать за самым длинным лунным затмением в этом веке. Имели возможность увидеть это явление и украинцы. Самые яркие фото и видео редкого лунного затмения смотрите ниже.

Над Украиной можно было увидеть затмение с 20:15 по киевскому времени. Полное лунное затмение продолжалось 1 час 43 минуты, а частичное, то есть до и после полной фазы затмения – 3 часа 55 минут. Таким образом это было самое длинное полное лунное затмение в XXI веке.

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Такое длительное затмение происходило потому, что Луна проходила через самую темную область земной тени, известную как Umbra, что и предоставила спутнику красный блеск, так называемую "кровавую Луну".

Кроме затмение жители Земли могли увидеть еще одно редкое астрономическое явление – Марс сближается с Землей на рекордно короткое расстояние, поэтому его можно было увидеть невооруженным глазом.

Лунное затмение: видео

Кроме Украины, за уникальным явлением могли наблюдать жители Восточной Африки и Центральной и Южной Азии, а также в Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение началось во время восхода Луны, в Восточной Азии и Австралии – наоборот, во время захода. В Северной Америке затмение не было видно вообще.

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Теги: Луна Техно Космос
Источник: 24 Канал
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