Самое смешное из соцсетей за неделю: "Надя" хана Раде ", падение Лаврова и выборы в России
Нардепа Надежду Савченко обвинили в подготовке теракта в Верховной Раде Украины. Во время форума "Россия – страна возможностей" министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся на лестнице и упал на колено. Ну и конечно - выборы президента в России. Эти темы "разорвали" соцсети и пользователи снова проявили собственное творчество, сарказм, юмор и иронию. Самое смешное и самое интересное
"Надя" хана Раде"
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нардеп Надежда Савченко планировала уничтожить гранатами правительственную и должностную ложи Верховной Рады Украины.
"Савченко лично планировала, вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента), уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную. Минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – рассказал Луценко.
Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на ситуацию.
Лавров упал на колено
Министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в неловкую ситуацию во время форума "Россия – страна возможностей". Выходя на сцену перед лекцией, политик споткнулся на лестнице и упал на колено.
Момент падения Лаврова снял на фото корреспондент сайта Ura.ru. Однако впоследствии новость и фото падения российского министра удалили с сайта.
Но от пользователей ничего не скроешь: мемы, карикатуры, смешные фразы мгновенно заполонили соцсети.
Выборы! Выборы!
18 марта в России выборы президента. Кроме зафиксированных нарушений на избирательных участках не обошлось и без курьезных моментов.
Вот так призывают россиян прийти и проголосовать.
А в Бурятии отдать свой голос пришел медведь. Правда, не настоящий. Мужчине в костюме зверя позволили взять ручку и поставить галочку в бюллетене.
Свой голос также отдал супермен.
В Пскове на избирательный участок пришел человек в костюме стрелка.
В Санкт-Петербурге на избирательном участке появилась группа рыцарей в доспехах.
А в Омске устроили целый концерт в честь выборов.
Пользователи соцсетей шутят, что для того, чтобы избиратели имели силы отдать свой голос, их подкармливали.
Порошенко и шапка
В среду, 14 марта, во время официальной церемонии встречи Президента Украины Петра Порошенко с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом произошел курьезный случай. Во время приветствия президентов на землю упала шапка одного из солдат почетного караула. После завершения официальной церемонии Порошенко, направляясь вместе с Ван дер Белленом по красной дорожке, поднял шапку и надел ее солдату на голову.
И этот курьез не дал покоя пользователям соцсетей.