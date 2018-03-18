Самое смешное из соцсетей за неделю: "Надя" хана Раде ", падение Лаврова и выборы в России

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нардеп Надежда Савченко планировала уничтожить гранатами правительственную и должностную ложи Верховной Рады Украины.

"Савченко лично планировала, вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале (парламента), уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную. Минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", – рассказал Луценко.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на ситуацию.

Думки українців розділились на в піл,перші повністю підтримують план Савченко,друга половина настаює на тому,щоб добивати не автоматами,а сокирами. pic.twitter.com/dm35EuacEN — Олег Володарский (@Volodarskiyy) 15 березня 2018 р.

извините, фотошопил на xiaomi pic.twitter.com/3VKw4yMVMx — Лі Куан Ющ (@vitryak) 15 березня 2018 р.

Рубан: «Надя, навіщо ти збила Аргентинський літак над ГПУ? Взагалі-то він летів до росії.»

Савченко: «Та я ж невменяємая. Я можу і той купол разфігачіть. Підемо покажу, тут недалеко. pic.twitter.com/BS4ngDZfuZ — Regina️ (@ylyana90) 15 березня 2018 р.

Думки українців розділились на в піл,перші повністю підтримують план Савченко,друга половина настаює на тому,щоб добивати не автоматами,а сокирами. pic.twitter.com/dm35EuacEN — Олег Володарский (@Volodarskiyy) 15 березня 2018 р.

Лавров упал на колено

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в неловкую ситуацию во время форума "Россия – страна возможностей". Выходя на сцену перед лекцией, политик споткнулся на лестнице и упал на колено.

Момент падения Лаврова снял на фото корреспондент сайта Ura.ru. Однако впоследствии новость и фото падения российского министра удалили с сайта.

Но от пользователей ничего не скроешь: мемы, карикатуры, смешные фразы мгновенно заполонили соцсети.

Как и обещала #россиястранавозможностей#rsvforum2018#лавров Допис, поширений Eлена (@elena_rudeiro) 15 Бер 2018 р. о 4:13 PDT

Редкий кадр - африканский диктатор объезжает лошадь восточно-европейской породы pic.twitter.com/yAcNoY21c7 — Thomas Kalmich (@VonzalesDelGado) 15 березня 2018 р.

Лавров и Путин приступили к созданию преемника под восхищенные взгляды любящего народа pic.twitter.com/8VFE8P46qH — Thomas Kalmich (@VonzalesDelGado) 15 березня 2018 р.

Схема устройства государства российского ("Теория государства и права" 1-й курс). pic.twitter.com/P9ArP170Hc — Mиxaил Cвeтлoв (@MiklSvetlov) 16 березня 2018 р.

Выборы! Выборы!

18 марта в России выборы президента. Кроме зафиксированных нарушений на избирательных участках не обошлось и без курьезных моментов.

Вот так призывают россиян прийти и проголосовать.

А в Бурятии отдать свой голос пришел медведь. Правда, не настоящий. Мужчине в костюме зверя позволили взять ручку и поставить галочку в бюллетене.

Свой голос также отдал супермен.

В Пскове на избирательный участок пришел человек в костюме стрелка.

В Санкт-Петербурге на избирательном участке появилась группа рыцарей в доспехах.

А в Омске устроили целый концерт в честь выборов.

Пользователи соцсетей шутят, что для того, чтобы избиратели имели силы отдать свой голос, их подкармливали.

Порошенко и шапка

В среду, 14 марта, во время официальной церемонии встречи Президента Украины Петра Порошенко с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом произошел курьезный случай. Во время приветствия президентов на землю упала шапка одного из солдат почетного караула. После завершения официальной церемонии Порошенко, направляясь вместе с Ван дер Белленом по красной дорожке, поднял шапку и надел ее солдату на голову.

И этот курьез не дал покоя пользователям соцсетей.