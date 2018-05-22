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Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J4

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Samsung Galaxy J4
Samsung Galaxy J4 / Фото: Samsung

Компания Samsung официально анонсировала новый бюджетный смартфон Galaxy J4. Устройство появилось на официальном сайте Пакистана.

Об этом пишет prostotech.com.

Samsung Galaxy J4 имеет 5,5-дюймовый HD Super AMOLED дисплей с разрешением 720x1280 пикселей. Смартфон работает на 1,4-гигабайтном 4-ядерном процессоре Exynos 7570 с графическим процессором Mali-T720 MP1. Телефон снабжен 2 ГБ оперативной и 16 ГБ дополнительной памяти, а также слотом для карт Micro SD (максимальная память до 256 ГБ).

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Основная камера размещена на заднем корпусе и имеет 13 МП. Фронтальная камера имеет 5 МП. Обе камеры оснащены светодиодной вспышкой.

Samsung Galaxy J4

Бюджетный смартфон от Samsung

Samsung Galaxy J4 работает на Android 8.0 Oreo. Он имеет батарею емкостью 3000 мАч, которая должна обеспечить до 20 часов в режиме разговора. Устройство также поддерживает 4G LTE, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n. В смартфоне встроенный слот для 2 SIM-карт, и 3,5-мм аудиоразъем, micro-USB-порт и акселерометр, датчик приближения.

Samsung Galaxy J4 будет доступен в черном, золотом и оранжевом цветах. Стоимость смартфона пока не разглашают.

Samsung Galaxy J4: обзор

 

Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: 24 Канал
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