Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J4

Компания Samsung официально анонсировала новый бюджетный смартфон Galaxy J4. Устройство появилось на официальном сайте Пакистана.

Об этом пишет prostotech.com.



Samsung Galaxy J4 имеет 5,5-дюймовый HD Super AMOLED дисплей с разрешением 720x1280 пикселей. Смартфон работает на 1,4-гигабайтном 4-ядерном процессоре Exynos 7570 с графическим процессором Mali-T720 MP1. Телефон снабжен 2 ГБ оперативной и 16 ГБ дополнительной памяти, а также слотом для карт Micro SD (максимальная память до 256 ГБ).

Читайте также: Необычный смартфон Xiaomi Mi Max 3: обзор, и дата анонса

Основная камера размещена на заднем корпусе и имеет 13 МП. Фронтальная камера имеет 5 МП. Обе камеры оснащены светодиодной вспышкой.

Бюджетный смартфон от Samsung

Samsung Galaxy J4 работает на Android 8.0 Oreo. Он имеет батарею емкостью 3000 мАч, которая должна обеспечить до 20 часов в режиме разговора. Устройство также поддерживает 4G LTE, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n. В смартфоне встроенный слот для 2 SIM-карт, и 3,5-мм аудиоразъем, micro-USB-порт и акселерометр, датчик приближения.



Samsung Galaxy J4 будет доступен в черном, золотом и оранжевом цветах. Стоимость смартфона пока не разглашают.

Samsung Galaxy J4: обзор