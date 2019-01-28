Саркастичные новости от Щура: Томос-тур, или Помолись и попустит. Почему утки равнодушны к Ляшко
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Петр Порошенко, нваерное, получил сигнал сверху - так как посмотрел на потолок – о том, что он слишком мало рассказывает о Томосе. Ведь Томоса не бывает много, разве нет? Хочешь понравиться жителям Чернигова – строй домики для уток: так решили в "Радикальной партии" Ляшко. Утки проигнорировали инициативу. Не оценили.
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Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 28 января 2019 года