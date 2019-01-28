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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Саркастичные новости от Щура: Томос-тур, или Помолись и попустит. Почему утки равнодушны к Ляшко

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      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Петр Порошенко, нваерное, получил сигнал сверху - так как посмотрел на потолок – о том, что он слишком мало рассказывает о Томосе. Ведь Томоса не бывает много, разве нет? Хочешь понравиться жителям Чернигова – строй домики для уток: так решили в "Радикальной партии" Ляшко. Утки проигнорировали инициативу. Не оценили.

      Также в выпуске:

      Почему съезды политических партий нелепее чем даже арт-проект по лопанию воздушных шариков?

      Владимир Зеленский и хештегомания.

      Гриценко представил нового вокалиста Imagine Dragons.

      Александр Мороз идет в президенты: 13 вопросов "зачем?"

      В Запорожье мать бьют психи, потому она побила ногой сына.

      "Антитіла" и патентный троллинг.

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" за 28 января 2019 года

       

      Теги: Новости Украины Радикальна партія Олег Ляшко Петр Порошенко Томос #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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