Саркастичные новости от Щура: Томос-тур, или Помолись и попустит. Почему утки равнодушны к Ляшко

В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Петр Порошенко, нваерное, получил сигнал сверху - так как посмотрел на потолок – о том, что он слишком мало рассказывает о Томосе. Ведь Томоса не бывает много, разве нет? Хочешь понравиться жителям Чернигова – строй домики для уток: так решили в "Радикальной партии" Ляшко. Утки проигнорировали инициативу. Не оценили.

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