Селена Гомес удивила неспортивной фигурой в купальнике: фото

25-летняя популярная певица Селена Гомес отлично провела время в Австралии на яхте в компании близких друзей.

На фото, которые появились в сети, можно заметить, что Селена набрала лишний вес. Как известно, у звезды диагностировали волчанку в 2014 году. Гомес даже пережила операцию по пересадке почки.

Селена Гомес засветила большой шрам во время отдыха​

По информации СМИ, Селена прилетела в Австралию, чтобы посетить конференцию церкви Хиллсонг, которая пройдет в Сиднее с 19 по 21 марта.

Напомним, Селена Гомес и Джастин Бибер, которые воссоединили отношения, снова решили немного отдохнуть друг от друга.

Неисключено, что вслед за Селеной в крупнейший город Австралии прилетит и Бибер, поскольку он также является прихожанином этой церкви.