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Селена Гомес удивила неспортивной фигурой в купальнике: фото

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Селена Гомес в Австралии
Селена Гомес в Австралии / www.dailymail.co.uk

25-летняя популярная певица Селена Гомес отлично провела время в Австралии на яхте в компании близких друзей.

На фото, которые появились в сети, можно заметить, что Селена набрала лишний вес. Как известно, у звезды диагностировали волчанку в 2014 году. Гомес даже пережила операцию по пересадке почки.

Селена Гомес засветила большой шрам во время отдыха​

По информации СМИ, Селена прилетела в Австралию, чтобы посетить конференцию церкви Хиллсонг, которая пройдет в Сиднее с 19 по 21 марта.

Напомним, Селена Гомес и Джастин Бибер, которые воссоединили отношения, снова решили немного отдохнуть друг от друга.

Неисключено, что вслед за Селеной в крупнейший город Австралии прилетит и Бибер, поскольку он также является прихожанином этой церкви.

Теги: LifeStyle Селена Гомес
Источник: 24 Канал
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