Селена Гомес удивила неспортивной фигурой в купальнике: фото
25-летняя популярная певица Селена Гомес отлично провела время в Австралии на яхте в компании близких друзей.
На фото, которые появились в сети, можно заметить, что Селена набрала лишний вес. Как известно, у звезды диагностировали волчанку в 2014 году. Гомес даже пережила операцию по пересадке почки.
Селена Гомес засветила большой шрам во время отдыха
По информации СМИ, Селена прилетела в Австралию, чтобы посетить конференцию церкви Хиллсонг, которая пройдет в Сиднее с 19 по 21 марта.
Напомним, Селена Гомес и Джастин Бибер, которые воссоединили отношения, снова решили немного отдохнуть друг от друга.
Неисключено, что вслед за Селеной в крупнейший город Австралии прилетит и Бибер, поскольку он также является прихожанином этой церкви.
Источник: 24 Канал
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