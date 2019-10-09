Сенат обнародовал доклад, который подтверждает вмешательство РФ в выборы президента США

Документ подтверждает выводы американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Россия вмешивалась в выборы с помощью соцсетей. В документе содержатся обвинения в адрес российского "Агентства интернет-исследований", против которого Мюллер возбудил уголовное дело.

Документ обнародованный 8 октября, обвиняет агентство в попытках помешать шансам Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года.

К слову: Вмешательство России в выборы президента США: Путин отличился насмешливым признанием

Зато проводилась усиленная поддержка кандидатуры Дональда Трампа по распоряжению Кремля. Сенат отметил, что агентство дальше продолжает сложную и длительную информационную войну, которая направлена ​​на то, чтобы посеять вражду в американской политике и обществе.

В документе также утверждается, что деятельность "Агентства интернет-исследований" только расширилась после выборов 2016 года.

По итогам расследования комитет рекомендует конгрессу разработать законопроект, который обеспечит информирование общественности о том, кто стоит за политической онлайн-рекламой, как это уже обеспечивается по рекламе на телевидении, радио и спутниковым каналам.

Также рекомендуется публично заявлять об опасности иностранного вмешательства на выборах 2020 года и принять меры, чтобы предотвратить эти вмешательства. Кандидатам на выборах рекомендуется тщательно изучать любой контент на предмет иностранного вмешательства, прежде чем продвигать его в соцсетях.

Стоит отметить, что совпадение выводов двухпартийного доклада выводам других учреждений и экспертных групп, имеет особое значение на фоне утверждений Трампа и его сторонников, что Россия способствовала его победе на выборах.

Что известно о вмешательстве России в выборы президента США?

В 2016 году перед президентскими выборами стало известно о кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Впоследствии американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.



Расследование по этому вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний завершил это расследование в конце марта 2019 года: в целом оно длилось два года. Также он опубликовал отчет его итогов, однако новых обвинений в документе не выдвинул.