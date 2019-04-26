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      Серия терактов на Шри-Ланке: у железнодорожного вокзала Коломбо задержали людей с взрывчаткой

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      Серия терактов на Шри-Ланке
      Серия терактов на Шри-Ланке / Фото из открытых источников

      Вблизи железнодорожного вокзала в столице Шри-Ланки Коломбо, полиция задержала трех человек, которые имели с собой взрывчатку. Количество задержанных по подозрению в причастности к терактам уже достигло 70 человек.

      Так, в группе людей возле вокзала изъяли килограмм взрывчатого вещества С-4. Об этом сообщает Daily mirror.

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      Что такое взрывная смесь С-4?
      Это – разновидность пластичных взрывчатых веществ. Взрывная смесь C-4 имеет светло-коричневый цвет и консистенцию мягкой глины. Сохраняет пластичность в диапазоне температур от –57 до +77 градусов. В чистом виде не имеет запаха и не является токсичной, однако при сжигании выделяет ядовитые испарения. Преимущественно используется как обычная промышленная взрывчатка, в некоторых случаях под водой, а также – как взрывной заряд в некоторых ракетах.

      Таким образом, на Шри-Ланке полиция уже задержала более 70 подозреваемых в причастности к организации терактов, совершенных в Пасхальное воскресенье.

      Более 70 подозреваемых были арестованы по состоянию на 26 апреля в связи с Пасхальными терактами,
      – сообщил представитель полиции Шри-Ланки.

      Между тем пресс-секретарь армии Шри-Ланки Сумита Атапатту призвал общественность оставаться внимательными к возможной опасности.

      Кроме того, 26 апреля в северной части Шри-Ланки, в городе Колумнай, расположенного в 320 километрах от Коломбо, прогремели три взрыва. Инцидент произошел во время антитеррористической операции на подпольной фабрике, где изготавливали взрывчатку для предыдущей серии терактов.

      В результате спецоперации силовики обнаружили тайник с взрывчаткой, униформу "Исламского государства", 150 палочек взрывного желатина, 100 тысяч шариковых подшипников и беспилотник с камерой.

      Что известно о серии терактов на Шри-Ланке?
      21 апреля серия взрывов прогремела во время пасхальных богослужений в ряде католических храмов и вблизи отелей. В результате по меньшей мере 359 человек погибли и еще 521 человек получил ранения. Среди погибших – 35 иностранцев. Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство". Между тем, в стране продолжается бессрочный комендантский час.

      Теракты на Шри-Ланке: смотрите видео

       

      blog_ava
      Гройсман приехал к Зеленскому в офис "Квартала" (обновлено)
      сегодня
      1796
      Теги: Серия терактов на Шри-Ланке Исламское государство Полиция
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