Серія терактів на Шрі-Ланці: біля залізничного вокзалу Коломбо затримали людей із вибухівкою

Поблизу залізничного вокзалу у столиці Шрі-Ланки, Коломбо, поліція затримала трьох осіб, які мали з собою вибухівку. Кількість затриманих за підозрою у причетності до терактів вже сягнула 70 осіб.

Так, у групи людей поблизу вокзалу вилучили кілограм вибухової речовини С-4. Про це інформує Daily mirror.

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Що таке вибухова суміш С-4? Це – різновид пластичних вибухових речовин. Вибухова суміш C-4 має світло-коричневий колір та консистенцію м'якої глини. Зберігає пластичність в діапазоні температур від −57 до +77 градусів. В чистому вигляді не має запаху та не є токсичною, однак при спалюванні виділяє отруйні випари. Переважно використовується як звичайна промислова вибухівка, в деяких випадках під водою, а також – як вибуховий заряд в деяких ракетах.

Таким чином, на Шрі-Ланці поліція вже затримала понад 70 підозрюваних у причетності до організації терактів, здійснених у Великодню неділю.

Понад 70 підозрюваних були заарештовані станом на 26 квітня у зв'язку з Великодніми терактами,

– повідомив речник поліції Шрі-Ланки.

Тим часом прес-секретар армії Шрі-Ланки Суміт Атапатту закликав громадськість залишатися пильною до можливої небезпеки.

Окрім того, 26 квітня у північній частині Шрі-Ланки, у місті Колумнай, що розташоване за 320 кілометрів від Коломбо, пролунали три вибухи. Інцидент стався під час антитерористичної операції на підпільній фабриці, де виготовляли вибухівку для попередньої серії терактів.

У результаті спецоперації силовики виявили сховок із вибухівкою, уніформу "Ісламської держави", 150 паличок вибухового желатину, 100 тисяч кулькових підшипників і безпілотник з камерою.

Що відомо про серію терактів на Шрі-Ланці? 21 квітня серія вибухів пролунала під час великодніх богослужінь у низці католицьких храмів і поблизу готелів. У результаті щонайменше 359 людей загинули та ще 521 особа зазнала поранень. Серед загиблих – 35 іноземців. Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава". Тим часом, у країні триває безстрокова комендантська година.

Теракти на Шрі-Ланці: дивіться відео