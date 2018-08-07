Сервис Apple Pay заработал для клиентов "Ощадбанка": как подключить услугу

В "Ощадбанке" заработал сервис Apple Pay, благодаря которому клиенты банка смогут бесконтактно оплачивать свои покупки. До этого времени услуга Apple Pay в Украине была доступна только в "Приватбанке".

Сообщение от "Ощадбанка" о старте работы Apple Pay сообщается на сайте "Ощадбанка".

Так, добавить в Apple Pay карточку "Ощадбанка" теперь можно будет в банкинге "Ощад 24/7" или в родном приложении Apple Wallet. Кроме того, подключить сервис можно будет и на часах Apple Watch.

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Подключение к интернету при расчетах с помощью сервиса не нужно, а реквизиты карты не хранятся на устройстве и не передаются получателям средств.

Отметим, что 30 июня "ПриватБанк" открыл услугу Apple Pay для всех банков Украины.

Смотрите видео, как подключить Apple Pay клиентам "Ощадбанка":

Сообщение от "Ощадбанка" о старте работы Apple Pay.

Сообщение от "Ощадбанка" о старте работы Apple Pay



Что такое Apple Pay?Это сервис, который позволяет совершать покупки в приложениях и на сайтах прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.