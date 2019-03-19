Що загрожує вкладникам і кредиторам збанкрутілих банків України

Невпинний банкопад 2015 – 2016 років вже у минулому, але до виплати усіх боргів вкладникам та кредиторам ще далеко. А Фонд гарантування вкладів перетворився на решето – його активи просто розчиняються у повітрі.

Українці понесли гроші до банків. Днями Національний банк переможно прозвітував: у лютому гривневі депозити населення у вітчизняних фінустановах сягнули 505 мільярдів гривень, дві третини з яких – у національній валюті. Нацбанк відверто цьому радіє – це гарний показний. Це означає, що люди знову повірили банківській системі.

Читайте также: Банки-банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування

Але на тлі отаких позитивних новин ще зарано говорити, що про тотальний банкопад 2015 – 2016 років всі забули та задовільнились виплатами із Фонду гарантування вкладів. Цей процес розтягнувся на роки, і до повного розрахунку із постраждалими вкладниками та кредиторами – ой, як далеко.

Фонд гарантування вкладів – який розпоряджається активами збанкрутілих банків і продає їх задля виплат компенсацій – зухвало грабують. Як мінімум, достеменно відомо про виведення чотирьох із половиною мільярдів гривень. І тут у пригоді шахраям знову стала злощасна реформа юстиції. Мова про тих самих реєстраторів при сільських радах.

Про "чорных реестраторов" читайте в таких расследованиях:

1. Як "чорні реєстратори" вирішують долю Одеського медичного університету

2. Нові схеми "чорних реєстраторів", або Як віджати квартиру нардепа



Що таке Фонд гарантування вкладів?Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – економічна самостійна установа, яка виконує функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд не має на меті отримання прибутку. Основною метою діяльності має бути захист прав і законних інтересів вкладників банків.

Одеса

Цю навалю зупинити не можна. От наведу вам два доволі показових випадки.

Величезна офісна будівля в самому центрі Одеси. Колись тут був офіс збанкрутілого "Платинум банку", власниками якого була відома парочка одеських ділків Кауфман і Грановський. Саме ця будівля, вартістю понад 100 мільйонів, після продажу мала б компенсувати збитки вкладникам та кредиторам. Але нині – це приватна власність.



Ця одеська будівля – тепер приватна власність



Кауфман і Грановський

На підставі сумнівного судового рішення сільські реєстратори вивели її з-під керування фонду гарантування, і в будівлі є добросовісний набувач. При чому, хто стоїть за оборудкою, – "ясно як божий день". Новим директором фірми "Садіг Тофік", яка володіє будівлею, нещодавно став такий собі Вязовский Юрій Михайлович. І він же приблизно 15 років тому був помічником народного депутата Олександра Грановского. Ви вірите, що це просто збіги? Я – ні!

Схоже, що колишні власники отак зухвало і не соромлячись забирають свої активи, і мін'юстівська реформа юстиції у цьому їм дуже стала у нагоді. Звісно, Фонд гарантування пише листи, подає до суду і таке інше. А поки триває бюрократична тяганина та йде слідство, актив перейде ще й у треті-десяті руки, і повертати вже буде нічого. Як і виплачувати компенсації постраждалим.

Дніпро

Схожа історія ще з 46 приміщеннями у елітному ЖК в місті Дніпро. Вони були в заставі у збанкрутілого ВТБ-банку. Фонд мав намір їх продати та розбплатитися із кредиторами. Аж раптом виявив – запізно. Квартири через суд перейшли іншому власнику.

Читайте також: Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі

Нізвідкіля з'явилося рішення суду міста Дніпра, що фірма, яка робила в тих приміщеннях ремонти, відсудила квартири у банку в рахунок заборгованості за вже виконані роботи.

Багато питань до того судового рішення, адже воно датоване 2016 роком, а в реєстрі з'явилося у 2018. На те, що це підробка, вказує ше й той факт, що у тексті мовиться про місто Дніпро, а в 2016 році воно малу назву Дніпропетровськ. І знов: розгляд може затягнутись на роки. А по факту – актив вкрадений і втрачений. Розплачуватись Фонду із вкладниками – нічим.



Елітний ЖК в місті Дніпро

Хто винний і як вберегтися

І отут важливо визначити: а хто винний? Фонд гарантування із себе відповідальність знімає, мовляв, запобігти шахраству не може. Винуватить Мін'юст та його безконтрольність нотаріусів та реєстраторів. А там – розводять руками. Міністр юстиції України Павло Петренко у третьому антирейдерському законопроекті пропонує заборонити капешкам взагалі займатись реєстрацією. Адже від них і їх філій пішли усі біди.

Перспектива заборонити їхню діяльність – це добре, і це потрібно зробити. Але це перспектива. А от як зупинити це зараз – відповіді у Мін'юсту нема.

Читайте також: Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною

Важлива ремарк: нині, фактично, нема реальних запобіжників злочинним реєстраціям. Грабують усіх. Це стосується не лише Фонду гарантування, це стосується кожного, в кого є приватна власність. Вкрасти у реєстрі можуть за лічені хвилини, а щоб довести зворотнє – знадобляться роки. Банальна порада, як вберегтися, але, по суті, – єдина – лише самостійно у реєстрі час від часу пильнувати свою приватну власність.

Журналісти проекту "ЦРУ" на 24 каналі чекаємо від вас цікаві історії, які можуть стати основою для журналістського розслідування.



Українці можуть поскаржитись на якість доріг: програма 24 каналу запускає дорожню інспекцію. Розкажіть нам про дороги у своїх населених пунктах. Ті, на які виділялися гроші, які ремонтували, скажімо, рік тому, а зараз – вони зійшли разом зі снігом.



Пошта нашої редакції [email protected]