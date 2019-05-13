Силовое освобождение оккупированного Донбасса: что может помешать Украине сделать такой шаг

Если Украина все же решит освободить силовым путем оккупированные территории на Востоке Украины, успех такой операции прежде всего в значительной степени будет зависеть от позиции Кремля. В таком случае Кремль может открыто вторгнуться на украинскую территорию с целью защиты своих граждан, которые якобы будут страдать от действий украинских военных. Правда, такой вариант все же могут рассмотреть.

Бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев утверждает, что на освобождение оккупированных Кремлем украинских территорий на Востоке Украины понадобится менее суток. По его словам, главное в таком случае – очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А дальше, говорит он, на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция и другие силовые структуры.

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Как отметил секретарь парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Винник, Сергей Наев как нельзя едва ли не лучше всех ознакомлен с общей военной ситуацией, с театром потенциальных военных действий на Востоке Украины, поскольку он длительный период времени осуществлял полномочия командующего Объединенных сил", передает УНИАН.

Парламентарий подчеркивает, что командующий ОС хорошо понимает, какими силами и средствами придется сталкиваться Вооруженным силам в случае принятия такого решения и получения команды на наступление с целью выхода на границу с Россией и освобождения оккупированных территорий.

"Действительно, после этого будет вопрос уже полицейской операции – зачистки этой территории силами Нацгвардии и Нацполиции", – добавил нардеп.

В то же время, считает Винник, успех такой операции в значительной степени будет зависеть от позиции Кремля.

"Непонятно, как Россия будет действовать. Уже сегодня сделаны заявления, что будут раздаваться российские паспорта гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Уже хватает лиц, которые сейчас находятся с российским гражданством на оккупированных территориях", – отметил политик.

По его убеждению, российский военный ответ будет заключаться в прямом открытом вторжении на территории Украины с целью защиты граждан РФ. Те же, по мнению Кремля, будут страдать от действий ВСУ в случае сценария, который предложил Сергей Наев. В частности, секретарь парламентского Комитета по нацбезопасности напомнил, что на территории России вблизи границы с Украиной сосредоточена значительное военная группировка РФ.

"Несколько фактически военных корпусов, которые сосредоточены на российской территории и "заточены" под потенциально атакующие действия в сторону Украины. В таком случае непонятно, каким будет ответ РФ", – пояснил он.

По мнению Винника, если украинская дипломатия, украинские политики, новый верховный главнокомандующий смогут получить понятные заверения со стороны либо гарантов Будапештского меморандума, что РФ не будет противодействовать Украине в силовом освобождении этих территорий, либо такие же заверения со стороны России, которая также является подписантом Будапештского меморандума, тогда такой вариант может быть рассмотрен.

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Что такое Будапештский или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия?​ Это международное соглашение о неядерном статус Украины, которую 5 декабря 1994 заключили Украина, США, Россия и Великобритания. Соглашение содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии неприкосновенности, территориальной целостности и безопасности. Вышеупомянутый документ является обязательным для выполнения всеми сторонами, всеми участниками меморандума без исключения. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН приняла меморандум как официальный документ.

Добавим, Наев утверждает, что пока вопрос силового освобождения оккупированных территорий как Крыма, так и Донбасса перед Объединенными силами не стоит, поскольку официальный Киев определил основной путь достижения победы в войне с Россией как политико-дипломатический.

Кроме того, он рассказал, что Россия имеет планы относительного решительного наступления на Украину и может начать агрессию с более чем десяти направлений на линии соприкосновения на оккупированном Донбассе.

Непосредственные такие планы у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений насчитывается более десяти. Мы предполагаем ответные действия – на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать. Также мы отслеживаем угрожающие участки границы Луганской области и России, Азовского моря в пределах ООС. Во всех этих направлениях готовы реагировать на активные действия врага,

– заявил военный.

Каковы последние планы Путина в отношении оккупированных территорий?​ 24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.





Оккупированные территории в Луганской и Донецкой областях



Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России. Кроме того, правительство России еще рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцам на территории РФ. В связи с такой ситуацией оккупационные власти в Донецкой области решили до 1 июня ввести "упрощенный механизм" пересечения границы с Россией, чтобы доставлять людей для получения российских паспортов.



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