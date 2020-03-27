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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Ситуация похожа на времена Великой депрессии, – эксперт о пандемии коронавируса в мире

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      Все, что сейчас происходит в мире, больше всего похоже на времена Великой депрессии. Масштабы происходящего очень велики: в США, например, только за день без работы остались 3 миллиона человек.

      Кризис скоро ощутят и украинцы: ориентировочно 20 – 25, а то и 50% работников из сферы обслуживания в государстве могут потерять работу. Об этом рассказал финансовый аналитик, управляющий партнер Capital Times Эрик Найман в эфире ток-шоу "Право на власть".

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      Таких разрушительных масштабов не было видно, по меньшей мере, последних лет 100. Это и требует экстраординарных решений. В Украине пока на это не слишком обращают внимание, думают, само пройдет,
      – отметил эксперт.

      По словам Наймана, в лучшем случае карантин пройдет в мае. Он говорит: до лета ситуация точно продлится. А к этому времени может появиться и товарный дефицит.

      "Уже пострадали все работники, которые работают в сфере обслуживания. Они – первая волна. 25 – 50% таких работников могут уволить. По моему мнению, карантин наносит больший вред, чем коронавирус. Это сейчас убивает и экономику, и бюджет, и ту же медицину", – добавил Найман.

      По словам Наймана, в США сейчас дают 1000 долларов каждому, кто не работает в условиях нынешней ситуации, и еще 500 долларов на ребенка. Это достаточно серьезная поддержка, на которую можно прожить месяц. В Украине таких выплат нет, поэтому люди за месяц фактически останутся без денег, считает эксперт.

      банки нбу коронавірус
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Мировой кризис 2020 Деньги Коронавирус в Украине
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