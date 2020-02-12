Скандал Кличко с Богданом мог повлиять на решение Зеленского: мнение политолога

Андрей Богдан создавал для Зеленского лишние конфликты. Это могло повлиять на решение о смене председателя Офиса президента. Такое мнение высказал политолог Михаил Басараб.

Вчера, 11 февраля, Владимир Зеленский уволил одиозного Андрея Богдана, который возглавлял Офис президента и назначил на его место "темную лошадку" – Андрея Ермака.

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О возможных причинах такой рокировки рассказал в комментарии 24 каналу Михаил Басараб. В частности политолог предположил, что на решение мог повлиять конфликт Андрея Богдана с мэром Киева Виталием Кличко.

Богдан и Ермак предлагали разные подходы в решении вопроса с Кличко, и решение Ермака оказалось более эффективным. Богдан выбрал линию жесткой конфронтации, это была фактически неприкрытая атака на городского главу. Позже стало известно, что конфликт решил Андрей Ермак. Ему удалось найти общий язык с Кличко и это устроило обе стороны,

– сказал Михаил Басараб.

Политолог отметил, что эта война не была нужна Виталию Кличко, а Владимир Зеленский также чувствовал дискомфорт, ведь речь шла о городском главе столицы.

Ермак, наверное, предложил более удачную модель сосуществования с Кличко. Такие поражения и провалы Богдана и привели к его увольнению. Ермак оказался более комфортным для Зеленского,

– заявил Басараб.



Михаил Басараб / фото с страницы Open Ukraine в Facebook​

Новый глава Офиса президента не будет идти на жесткую конфронтацию и создавать для Зеленского дополнительные проблемы, уверен эксперт. Однако неизвестно, кто стоит за Андреем Ермаком.

Надо изучить откуда он оказался в окружении Зеленского и кто стоит за ним в Украине. Неизвестно насколько сильны связи у него в Москве. Почему он так быстро нашел там контакт и почему ему удалось быстро договориться об обмене пленными? Эти вопросы ждут ответа,

– подытожил Басараб.

Что известно об увольнении Кличко с должности главы КГГА?

По инициативе Богдана 4 сентября Кабмин одобрил прошение об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Однако своего согласия на это еще не предоставил Президент Украины Владимир Зеленский. Заметим, что решение об увольнении Кличко с должности главы КГГА не сдвинит его с места мэра Киева.

К слову, новый закон о столице, который Верховная Рада приняла пока в первом чтении, разделит должности мэра Киева и председателя КГГА.

Почему между Богданом и Кличко вспыхнул скандал? За несколько дней перед своим обращением в Кабмин Богдан заявил, что адвокат одного из "смотрящих" подходил к нему и просил оставить Кличко в кресле главы КГГА. За это "смотрящий" обещал главе Офиса Президента пополам делить немалые средства, которые приносит работа с местным бюджетом Киева. Кроме того, Кличко якобы признался Богдану, что не контролирует Киевсовет.



Кличко назвал слова Богдана "байками из склепа", а еще – "полной чушью и некомпетентностью". После такого заявления Кличко обратился в НАБУ. Он отметил, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.