Скандал с Андреем Бабишем: сыну премьера Чехии грозит запрет на въезд в Украину и штраф

Сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабишу-младшему, который заявлял, что его принудительно вывезли в оккупированный Крым, грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет "Крым.Реалии".

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Кроме того, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек планирует обсудить с чиновниками Украины и России пребывание Бабиша в оккупированном Крыму.

Украинская сторона еще со мной не разговаривала, и я сам хочу получить материалы,

– сказал он.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую ​​информацию.

Почему разгорелся скандал с премьером Чехии?

Бабиша-старшего обвиняют в махинациях со средствами Евросоюза. Чтобы "вписать" свою ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС Бабиш-страший скрыл, что является их владельцем. Махинацию разоблачили, и началось расследование. Бабиш-младший, которому отец приписывал роль владельца центра, обратился к СМИ и заявил о его похищении в оккупированный Крыму. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где ему выдали справку о психическом заболевании. Сын говорит, что ничего об этом не знал. После обвинений выдвинутых против премьера, как говорит Бабиша-младший, муж Протопоповой Петр насильно увез его в анекксированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". Хотя сам Андрей Бабиш говорит, что это все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких свидетельств давать не могут.