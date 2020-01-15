Следовавший из Египта самолет авиакомпании Azur Air отказался садиться в Одессе: в чем причина

Самолет украинской авиакомпании Azur Air, следовавший из египетского Шарм-эш-Шейха, не смог приземлиться в Одессе. Причина – густой туман, накрывший город.

Как пишет местное издание "Думская" , говорится о Boeing 737-800. Так, его пилоты не стали рисковать и пошли в зону ожидания. Через некоторое время экипаж лайнера принял решение лететь на посадку в аэропорт "Борисполь" под Киевом.

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По данным издания, сейчас в Одессе видимость в зоне посадки составляет не более 200 метров, а вертикальная видимость – не более 60 метров. В то же время улучшения погодных условий не ожидается.

Заметим, что переохлажденный туман при температуре воздуха в -2 градуса является большой проблемой для летчиков.



Из-за густого тумана в Одессе не смог сесть самолет: пилоты решили совершить посадку в Киеве

К слову, недавно в России самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс из Москвы в Ставрополь, через несколько минут после вылета вынужден был вернуться в аэропорт "Шереметьево". А все потому, что прямо в воздухе у авиасудна отлетела обшивка двигателя.