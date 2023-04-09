"Слитые" документы об украинском контрнаступлении: что известно о российском фейке и как реагирует Киев

Не так давно по сети начали распространяться сообщения о том, что якобы произошла "утечка данных", в результате которой Россия "завладела" информацией о контрнаступлении Вооруженных Сил. С реакцией на это не заставили себя ждать, в частности, в Киеве и Вашингтоне.

В четверг, 6 апреля, американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что в сеть попали военные документы НАТО и США. В них якобы есть "данные" о контрнаступлении ВСУ. Правда это или фейк, кто за этим стоит и как реагировала на такие сообщения Украина – читайте в материале 24 Канала.

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Не "секретные бумаги", а – ложь

Фейковые цифры потерь

Прежде всего нужно осознавать, что большинство информации, приведенной в этих "документах", является откровенным вымыслом. Скажем, лживыми уже многие аналитики назвали данные о потерях российской армии.

То есть очевидно, что российская разведка, даже если она завладела настоящими "секретными бумагами" НАТО и США (хотя это очень маловероятно), распространила их, несколько уменьшив цифру потерь.

В этих материалах говорится, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла от 16 000 до 17 500 военнослужащих, хотя и Пентагон, и Генштаб считают, что это не так.

По данным Вашингтона , армия Путина за это время уменьшилась на 200 тысяч бойцов убитыми и ранеными. В то же время, по информации командования украинской армии, ВСУ только ликвидировали за более чем год полномасштабной войны больше 178 тысяч захватчиков по состоянию на 9 апреля

Ничего конкретного нет

Следует отметить, что конкретные направления украинского контрнаступления и его дата в этих "бумажках под грифом секретно" не указаны. Однако там можно увидеть данные о перечне и количественном составе украинских военных формирований, обучающихся в государствах НАТО, а также информацию о передаче Вооруженным Силам оружия от партнеров, в частности, ЗРК HIMARS.

Несоответствие в датах

Уже 9 апреля расследователи с ресурса Bellingcat написали, что им удалось установить первоисточник этих "документов". Итак, в публикации говорится, что эти "секретные материалы" датированы мартом 2023 года, однако на самом деле это не так. Как отмечают аналитики, некоторые файлы были обнародованы еще в январе.

Как реагировала Украина

Одним из первых прокомментировал этот инцидент советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он убежден, что эта информация является никаким не "сливом" или "утечкой", а блефом и пылью в глаза, которые наводит российская разведка. Вместе с тем, по словам советника главы ОП, Москве очень хочется сорвать таким образом контрнаступательные операции ВСУ, однако вряд ли врагу удастся достичь поставленной цели.

Также вскоре появилась реакция Президента Украины Владимира Зеленского. В сообщении украинского лидера говорится, что было проведено заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на которой, среди прочих вопросов, приоритетной была тема предотвращения "утечки" информации о планах ВСУ.

Зачем этот фейк России

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов объяснил, что мотивы для этого информационного вброса, безусловно, у Кремля были. Он убежден, что сейчас враг делает все, чтобы не только не дать украинским воинам пойти в контрнаступление, но и сорвать поставки помощи от Запада и разобщить международную коалицию партнеров, которые нам помогают с 24 февраля 2022 года.

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Пентагон начал расследование

Не стоит исключать, что часть информации из этого лживого информационного вброса может быть правдивой. Собственно, уже 7 апреля стало известно, что министерство обороны США начало расследование относительно вероятной утечки данных. О его деталях, очевидно, станет известно вскоре.

Недоверие растет: вторая партия "слива"

Как писали в The New York Times со ссылкой на Мика Малроя (бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона), "утечка секретных документов является проломом в безопасности, который может помешать украинскому военному планированию".

Кроме того, впоследствии издание обнародовало материал, в котором говорится, что в сеть попали другие "секретные документы" и в них уже речь идет не только об Украине, но и о Ближнем Востоке и даже Китае.

Утечка уже усложнила отношения со странами-союзниками и породила сомнения в способности США хранить тайны,

– говорится в публикации аналитиков.

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Положительная сторона ситуации

Как ни странно, даже в этой "утечке" есть условные плюсы. Скажем, в случае доказательства, что эти "секретные бумаги" правдивы – это будет означать, что США удалось глубоко проникнуть за кулисы Кремля и выведывать оттуда ту информацию, которая чрезвычайно полезна для Украины.

Хотя, конечно, попадание этих данных к врагу точно не является чем-то хорошим. То есть очевидно, что Кремль будет делать все, чтобы в дальнейшем Вашингтон мог знать как можно меньше о реальной ситуации России на поле боя.