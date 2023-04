Издание отмечает, что уже через два дня с начала войны Тейшейра опубликовал разведывательные данные о военных действиях россиян в чат-группе на Discord, насчитывавшей примерно 600 участников.

Дело против 21-летнего Тейшейры, арестованного 13 апреля, связано с утечкой секретных документов в другую группу Discord, которая насчитывает 50 участников и называется Thug Shaker Central. Там он начал размещать конфиденциальную информацию в октябре 2022 года.

Отметим, что допуск к секретным данным он имел потому, что работал специалистом по информационным технологиям на базе ВВС в Массачусетсе.

"Цепочка доказательств", которая вывела на Тейшейра

The New York Times узнала о большом чате от пользователя Discord. Чат был публично указан на канале YouTube, и к нему можно было легко получить доступ в считанные секунды.

Цепочка улик, собранных The New York Times, связывает сообщения, содержащие конфиденциальную информацию с Тейшейрой. Посты были созданы под именем пользователя, которое The New York Times ранее связывало с Airman Teixeira. Сливший информацию человек указал, что работал в разведывательном подразделении ВВС США.

Детали в видео и фотографиях, которые он опубликовал, совпадают с изображениями, размещенными членами семьи в доме Тейшейры в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Участники Discord отправили пользователю поздравления с днем рождения 21 декабря, в тот же день сестра Тейшейры поздравила его с днем рождения в Фейсбуке.

Слитые данные: что публиковал Тейшейра

Издание пишет, что первая утечка произошла менее, чем через 48 часов после вторжения России в Украину.

Видел отчет Пентагона, в котором говорилось, что треть сил используется для вторжения,

– написал пользователь.

Очевидно, пытаясь произвести впечатление и развеять сомнения участников группы, он добавил, что у него "есть немного больше информации от открытых источников. Привилегии быть в разведывательном подразделении ВВС США".

27 марта 2022 года он поделился информацией о выводе российских войск из Киева.

"Некоторые "большие" новости. Возможен запланированный отвод войск к западу от Киева, как и из других мест", – написал он.

Через два дня российские официальные лица объявили, что уходят от Киева.

Как Тейшейра получил доступ к секретным данным

Это был ключевой вопрос для следователей. Очевидно, он использовал права администратора, связанные с его работой в области информационных технологий для доступа к документам.

В своих сообщениях Тейшейра указывал, что его работа дала ему доступ к материалам, которые другие не могли видеть. Тейшейра также утверждал, что активно прочесывал секретные компьютерные сети в поисках материалов о войне в Украине.

Когда один из пользователей Discord призвал его не злоупотреблять доступом к секретным данным, Тейшейра ответил : "Слишком поздно"

Тейшейра продолжал делиться более подробной информацией с большей группой чата еще месяц назад.

"Я был очень счастлив, хотел и с энтузиазмом освещал это событие в прошлом году и делился со всеми вами тем, что мало кто увидит. Я решил прекратить обновление", – написал он 19 марта.