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      За месяц до зимы в Киеве и Карпатах выпал снег: фото, видео

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      Снег в Киеве и Карпатах 31 октября 2019 – фото и видео снега
      В конце октября в Киеве выпал снег / ТСН

      Утром четверга, 31 октября, в Киеве выпал мелкий снег. Снежило и в Карпатах, в частности на горе Поп Иван.

      Что известно о снеге в Киеве

      О выпавшем снеге в Киеве сообщили пользователи в соцсетях. По их словам, снежило на Нивках, Оболони, в районе КПИ и в Голосеевском районе. Также снег заметили и в центре столицы.

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      В конце октября в Киеве выпал снег

      По словам киевлян, снег в Киеве начался еще вечером 30 октября, а ночью температура опустилась до -2 градусов. С прогнозом погоды на сегодня, 31 октября, Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

      Смотрите видео, как в Киеве падал снег

      В Киеве выпал снег: видео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Первый снег! Снег на улице! #снег #киевснег #холодно️

      A post shared by Pus_nebo (@pus_nebo) on

      Смотрите видео, как в Киеве выпал снег

      Что известно о снеге в Карпатах

      Снег выпал на горе Поп Иван. Об этом свидетельствует фото, которое выложил Черногорский горный поисково-спасательный пост в своем фейсбуке. По данным спасателей, утром 31 октября на высокогорье Карпат температура воздуха составляла -7 градусов, а ветер был северный и дул со скоростью 2-3 метра в секунду. Кроме того, было облачно и можно было наблюдать туман.

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      Когда раньше выпадал в Украине снег

      Первый украинский снег выпал в оккупированном Крыму. Произошло это еще в конце сентября. Снег выпал на горном массиве Чатыр-Даг, недалеко от которого располагается курортная Алушта.

      Уже в начале октября снегом засыпало Украинские Карпаты – снежило на Драгобрате, Тростяне и Захаре Беркуте. Пролежал снежный покров не менее 2 дней.

      В Киеве первый снег выпал 7 октября, тогда он также был мелким. Тогда в столице температура воздуха опустилась до 0 градусов.

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      Теги: Новости Украины Погода Новости Киева Карпаты Киев замело снегом Снег в Украине Непогода в Украине
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