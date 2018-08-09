Сотрудничество Порошенко с Манафортом может свидетельствовать о его договоренности с окружением

Информация по сотрудничеству Петра Порошенко с Полом Манафортом – дополнительное подтверждение связей нынешнего президента с Левочкиным и другими представителями окружения Януковича. Но это существенно не повлияет на рейтинги Порошенко.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Михаил Басараб.

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По словам эксперта, заявление Рика Гейтса (экс-партнер бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта) не стало большой сенсацией. Но надо понимать, что Гейтс дает показания под присягой, а в США очень жестоко караются лживые заявления и предоставление ложной информации в суде и следователям. Поэтому его слова надо воспринимать серьезно.

Информация, которую предоставил Гейтс – логичная, учитывая встречи Порошенко с олигархом Дмитрием Фирташем и экс-регионалом Сергеем Левочкиным в Вене в 2014 году, которые сотрудничали с Манафортом. В результате этих переговоров Виталий Кличко – креатура Фирташа и Левочкина – отказался от участия в выборах президента. Соответственно, баллотирование Порошенко и поддержка его финансово-политической группой Фирташа-Левочкина, а также помощь Манафорта могли быть результатом этих венских встреч,

– считает Басараб.

По мнению политолога, эта информация существенно не повлияет на рейтинги Порошенко, но будет иметь большое значение для экспертной среды в Украине. Всем хорошо известно, кто такой Манафорт, о его связях с Россией, тесных контактах с руководством "Партии регионов".

"Сотрудничество с Манафортом – еще одно свидетельство того, что победа Порошенко в 2014 году состоялась, в том числе, за счет договоренностей с ключевыми представителями окружения Януковича. Это объясняет, почему Левочкин и другие бывшие "регионалы" остались безнаказанными, избрались в Верховную Раду, продолжают зарабатывать миллионы или даже миллиарды долларов и откровенно работают в интересах врага, а власть этого не "замечает", – подчеркнул Михаил Басараб.

Напомним, экс-партнер бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта – Рик Гейтс заявил, что политтехнолог помогал Президенту Украины Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года. Как известно, 2 мая в США Пола Манафорта обвинили в отмывании денег и финансовых махинациях, связанных с его десятилетней работой на "Партию регионов". В то же время в Украине дело против Манафорта было фактически заморожено генеральным прокурором.

Кто такой Пол Манафорт? Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством. Манафорт также находится под следствием за возможные нарушения налогового законодательства и отмывание денег, в том числе и в интересах Януковича. 30 октября 2017 года Манафорт сдался ФБР. Ему предъявили обвинения по 12 эпизодам.