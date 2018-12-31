Сотворили чудо: волонтеры устроили праздник для военных и тех, кто работает в новогоднюю ночь

Без них у нас не было бы праздника. Однако времени, чтобы организовать его для себя, у них нет. Ведь одни обеспечивают мир в стране, а другие все время занимаются теми, кто в этом нуждается. Третьи же вообще работают в новогоднюю ночь. Журналисты 24 канала рассказали об истории людей, которым волонтеры сумели подарить новогоднее настроение.

В рамках социального флешмоба "Маленькая мечта - большая елка" организаторы акции преодолели три тысячи километров, чтобы создать чудо. 10 елок развезли по разным уголкам страны, еще 100 деревьев отправили на фронт. На каждой из них украинцы оставили свои пожелания.

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Военные на передовой распаковали свои подарки и еле сдерживали слезы. Эти мужчины противостоят врагу на самых опасных позициях, и новогодняя елка для них – повод вспомнить о жизни без войны.



Военнослужащим на передовую привезли 100 елок

Один из военнослужащих рассказал, что бойцы обсуждают гражданскую жизнь почти каждый день и надеются, что война наконец закончится. "Пусть будет мир и покой. Чтобы каждая женщина дождалась своего мужа. А каждый ребенок обнял папу, который воюет, обороняет нашу родную неньку", - добавил он.

Хочу передать привет своей маленькой дочурке Ариадне, которая на данный момент находится в Сумской области. Доченька, я тебе желаю, счастья, здоровья, мирного неба над головой и чтобы ты никогда не знала того, что сейчас здесь происходит,

– отметила одна из женщин-военнослужащих.

Свой кусочек праздника получил и Яков Федирко. Мужчина уже полвека работает на Бердянском маяке, там и живет. Слушает шум моря и помогает нашим кораблям безопасно пройти по Азовскому морю. Яков рассказал, что маяк для него – это родной дом, он находится там все время, в том числе и в новогоднюю ночь.



Яков Федирко

На телебашне на Закарпатье круглосуточно работают связисты. Руководитель ретрансляционной станции Красна Сергей Мустяцэ снова будет встречать Новый год на работе.



Сергий Мустяцэ

Уже 22 года он поднимается на вершину горы Корец и следит за тем, чтобы у местных жителей в новогоднюю ночь было телевидение, связь и интернет. Елку для Сергея три дня тянули на высоту 1300 метров над уровнем моря.



Елку для Сергея Мустяцэ на вершину горы Корец тянули три дня

29-летняя Олеся Кулик собирает вокруг себя животных. Она основала в Запорожье приют "стая", где живут еноты, песцы, совята, собаки и коты. Одни остаются с ней жить навсегда, о других девушка заботится, чтобы впоследствии вернуть в дикую природу.



Олеся Кулик

По ее словам, в 2018 году дела в приюте были не лучшие, поэтому елку и не ставили.

Это настоящее чудо, что благодаря всем этим людям у нас появилась елка. Я безумно люблю украшать дом, и в этом году у нас, к сожалению, не было возможности это сделать,

– пояснила женщина.

К слову, 5 декабря весь мир отмечал Международный день волонтера. 24 канал собрал зарисовку о том, что сделали и делают волонтеры, чтобы хоть так сказать "спасибо" тем, благодаря кому украинское общество меняется к лучшему.