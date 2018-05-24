Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем

25 мая в школах – последний звонок. После чего, с середины лета, в вузах начнется волна вступительных экзаменов, и миллионы выпускников средних школ будут определяться, в какой вуз вступать.

И даже несмотря на то, что подавляющая часть потенциальных студентов не будет работать по выбранной специальности ни одного дня, многие прямо сейчас размышляют, куда пойти учиться и какую профессию освоить. Для них мой текст. Если вы родитель выпускника школы, и мыслите современно, а главное объективно – дайте ему прочесть то, что написано ниже. Поверьте – хуже не будет.

Кун, ты попал. Конкретно. Скажи за это спасибо не папе с мамой, а четвертой промышленной революции, которая подкралась незаметно. Эта революция предполагает масштабное внедрение автоматизированных и роботизированных комплексов, высвобождающих огромное количество людей, занятых во всех сферах труда. Роботы побеждают и совсем скоро заменят людей в половине всех профессий. Поэтому рейтинги вузов, популярные специальности, бывшие когда-то стабильным "крайним случаем" – все это стало неактуально еще вчера. Мир меняется быстрее, чем ты читаешь этот текст. И совсем скоро многие из окружающих тебя людей станут вообще не нужны цифровой экономике будущего.

Активная информатизация и роботизация перевернут рынок труда уже через 10-15 лет. Очевидные перемены станут реальностью через 5 лет – как раз тогда, когда ты закончишь вуз и начнешь думать о том, куда пойти работать.

Не слушай тех, кто будет убеждать тебя в том, что париться не нужно, так как Украине это все не грозит. В топку мракобесов. Хорошо образованные и постоянно повышающие свой уровень, а следовательно, востребованные специалисты, будут становиться богаче в любой стране, в том числе и у нас. Они будут ездить на крутых тачках, в то время как ты будешь ездить на папиной мазде. И даже если у твоего папы рендж-ровер, ты все равно будешь ездить на мазде. Потому что в лучшем случае, на что ты сможешь рассчитывать, если не будешь востребован – это накопления твоего папы и государственное пособие. Первое быстро закончится, а последнее, как тебе известно, никогда не будет высоким. Тем более, что безусловный базовый доход, ласкающий слух миллионов потенциальной халявой – больше подходит компактным европейским странам, чем такой стране как наша. И даже если у тебя в планах отсюда свалить – ты тем более встретишься и познакомишься с проблемой востребованности – там, куда ты уедешь.

Мир вокруг тебя будет подвержен глобальной безработице и столкнется с проблемой огромного количества бесполезных людей. Иметь работу в будущем станет привилегией, а право на труд – одним из эксклюзивных прав. Так что единственный вариант – это право завоевать, умея делать то, что не смогут делать роботы, оставаясь конкурентоспособным и переизобретая себя каждый день. И тогда у тебя есть шанс не сломать себе жизнь, особенно в тот момент, когда тебе стукнет 40 (и такое тоже когда-нибудь произойдет).

Про мазду и рендж-ровер я пошутил, скорее всего через 10 лет тебя, как и остальных, будет возить автопилот.

В Оксфордском университете считают, что в ближайшие 20 лет исчезнет почти половина существующих сегодня профессий. Водители, нотариусы, турагенты, копирайтеры, сметчики, аналитики, муниципальные чиновники, риэлторы, логисты, кассиры, рабочие-станочники, строители, диспетчеры, банковские служащие, бухгалтеры, аудиторы, налоговики, телемаркетологи, работники фастфуда и фондовые трейдеры, а главное – горячо любимые в народе эникейщики – все окажутся не у дел. Такой вот нерф.

При этом, конкурировать за оставшееся тебе придется не только с людьми, но и с роботами, которым ты будешь вынужден соответствовать мозгами, скоростью, обязательностью и ответственностью. Два навыка будут тебя от них отличать, это СТРАСТЬ и ГИБКОСТЬ. С ними тебе придется жить в ближайшем будущем. И это совсем не то, что ты подумал.

Согласно отчету "Будущее профессии" Всемирного экономического Форума в Давосе, самыми востребованными у тебя навыками будут:

умение находить решение в сложных ситуациях критическое мышление креативность успешное управление людьми умение работать в команде эмоциональный интеллект (это эпик) навыки оценки и принятия решения ориентированность на услуги умение вести переговоры когнитивная эластичность (емкость твоей памяти и способность управлять ей как флешкой)

Развивай их, не тупи.

Что касается направлений, то будущее однозначно за беспилотными авто, 3D-печатью, дополненной реальностью, нейроинтерфейсами, робототехникой, генной инженерией, источниками возобновляемой энергии, системами управления климатом и полетами в космос.

Нельзя на 100% спрогнозировать, какими будут самые востребованные профессии, но в своем выборе также ориентируйся на биофармакологов, проектировщиков роботов, операторов беспилотников, климатологов, фермеров-агропоников, IT-медиков, IT-генетиков, молекулярных диетологов, тайм-брокеров (организация и продажа времени фрилансеров), городских кибераналитиков (отслеживание порядка сбора big-data в городах), экологов и архитекторов живых систем (технологии замкнутого цикла с участием генетически модифицированных организмов). И конечно девелоперов, куда без них, только совсем другого плана, типа конструкторов кода – богов короче.

Ну в общем ты понял. Действуй.

Читайте также: Парень тяжелыми усилиями получил образование и сделал сюрприз родителям: щемящее видео