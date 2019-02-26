Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців

20 лютого 2019 року ГО "Студена" презентувала "Вервечку" — b2b-платформу, яка допомагає автоматизувати пошук постачальників та реалізаторів товарів у віддалених регіонах.

Основне завдання "Вервечки" – допомогти підприємцям у Донецькій та Луганській областях розширювати ринки збуту попри порушені внаслідок конфлікту логістичні зв'язки.

У 2016 році USAID провели дослідження на тему "Перешкоди для зростання малих та середніх підприємств". За результатами опитування бізнесменів були виділені дві головні перешкоди у Донецькій та Луганській областях: недостатня кількість замовлень та війна. Війна стала причиною проблем зі збутом товарів, а також призвела до банкрутства багатьох малих підприємців.

Щоб допомогти підприємствам Сходу зберегти роботу та налагодити нові бізнес-зв'язки з іншими регіонами країни і була створена "Вервечка".

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Які проблеми підприємців вирішує "Вервечка"?

1. Спрощення пошуку постачальників та товарів. Платформа здійснює пошук товарів за географічним принципом. Власник торговельної точки може побачити на карті торговельні маршрути постачальників і знайти, хто з виробників возить свої товари до міста чи села, у якому розташована його торгівельна точка.

2. Автоматичне опрацювання замовлення. Система надсилає сповіщення про зміну статусу замовлення та час його доставки;

3. Гнучке формування замовлень та збут продукції. Функції повідомлення про актуальні знижки та акції дозволяють постачальникам більш ефективно збувати залишки продукції, а замовникам – обирати необхідні їм товари за найкращою ціною.

Розробка платформи велася протягом 2018 року і вже на етапі анонсування "Вервечка" викликала зацікавленість підприємців з Маріуполя, Слов'янська, Волновахи та інших міст Східної Україні. Наразі у планах авторів проекту поступове розширення бази постачальників та товарних маршрутів перевізників в усіх регіонах України.

Хоч "Вервечка" і створювалася як платформа для підприємців Луганської і Донецької області, але наразі вона відкрита для всієї України.

Протестувати роботу "Вервечки" можна тут.

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