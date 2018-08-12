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США введут новые санкции против России: появилась реакция Минфина РФ

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В Минфине РФ отреагировали на новые санкции США
В Минфине РФ отреагировали на новые санкции США / Фото из открытых источников

В Министерстве финансов РФ заявили, что новые санкции США, которые введут из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери, будут "неприятным, но не смертельным" событием для российской экономики.

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает "ТАСС".

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Это, конечно, неприятно, но не смертельно,
– сказал он.

Чиновник отметил, что российская экономика за последние годы адаптировалась к ограничительным мерам. Поэтому, по его словам, Россия имеет прочный платежный баланс, который позволяет стране увеличивать золотовалютные резервы.

Также Силуанов заявил, что Москва в ответ на возможные новые санкции со стороны Вашингтона продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги.

По его словам, Россия также будет увеличивать расчеты в национальной валюте. Кроме того, глава Минфина допустил отказ от доллара при торговле нефтью.

Вместе с тем он заявил, что после введения нового пакета санкций со стороны США, валютные счета граждан РФ в банках не пострадают.

"Даже в случае, если будут введены санкции на какой-то российский банк, никаких проблем с депозитами валютными или рублевыми у наших граждан абсолютно не будет", – подчеркнул Силуанов.

Напомним, 22 августа США введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Новости России Новости США Санкции Новости политики
Источник: 24 Канал
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