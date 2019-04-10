"Стиль собачки вам, а не законы": во время заседания Рады нардепы делали фото в масках собачек

Двое депутатов из партии "Батькивщина" решили не скучать на пленарном заседании Верховной Рады, а использовать время "с пользой" и сделать несколько селфи для Instagram в масках собачек.

Речь идет о председателе подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексея Рябчина и члена парламентского комитета по вопросам транспорта Сергея Евтушка, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте также: Бывшего депутата Верховной Рады поймали на пьяном вождении

Нардепы делают селфи в масках собак в Раде: фото

То, что фотографии "депутатской деятельности" разлетелись в СМИ, Рябчин решил, на его взгляд, остроумно прокомментировать.

Такая у нас сейчас повестка дня в стране – собачки, анализы, секс, наркотики и рок-н-ролл ...

– написал он.

И скучно в парламенте, очевидно, не только "бютовцам". Днем ранее, 9 апреля, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин также решил сделать несколько памятных селфи из парламента. Разве что не так изысканно. Соответствующие кадры появились на "Инфотаб".



Каплин делает селфи в Раде

А вот "свободовец" Александр Марченко решил проверить, что интересного появилось в YouTube.



Марченко смотрит видео с YouTube в Раде

А вот что нардеп из БПП Игорь Побер показывал на телефоне Виктору Пинзенику – останется тайной.



Побер и Пинзеник