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      "Стиль собачки вам, а не законы": во время заседания Рады нардепы делали фото в масках собачек

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      Рябчин и Евтушок делают селфи в Раде
      Рябчин и Евтушок делают селфи в Раде / Цензор.НЕТ

      Двое депутатов из партии "Батькивщина" решили не скучать на пленарном заседании Верховной Рады, а использовать время "с пользой" и сделать несколько селфи для Instagram в масках собачек.

      Речь идет о председателе подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексея Рябчина и члена парламентского комитета по вопросам транспорта Сергея Евтушка, пишет Цензор.НЕТ.

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      Нардепы делают селфи в масках собак в Раде: фото

      То, что фотографии "депутатской деятельности" разлетелись в СМИ, Рябчин решил, на его взгляд, остроумно прокомментировать.

      Такая у нас сейчас повестка дня в стране собачки, анализы, секс, наркотики и рок-н-ролл ...
      – написал он.

      И скучно в парламенте, очевидно, не только "бютовцам". Днем ранее, 9 апреля, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин также решил сделать несколько памятных селфи из парламента. Разве что не так изысканно. Соответствующие кадры появились на "Инфотаб".


      Каплин делает селфи в Раде

      А вот "свободовец" Александр Марченко решил проверить, что интересного появилось в YouTube.


      Марченко смотрит видео с YouTube в Раде

      А вот что нардеп из БПП Игорь Побер показывал на телефоне Виктору Пинзенику – останется тайной.


      Побер и Пинзеник

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада ВО Батьківщина Курьезные новости
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