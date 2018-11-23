Тайные встречи Порошенко и Медведчука: кто и как препятствовал журналистам-расследователям

Тайные встречи Президента Украины Петра Порошенко и кума президента России Виктора Медведчука стали явными. Об этом узнали журналисты-расследователи программы "Схемы". Они сняли на видео автомобили сопровождения Медведчука и под Администрацией главы государства, и под его имением в Козине.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал автор расследования программы "Схемы" Михаил Ткач.

Читайте также: Друзья, враги или союзники: Медведчук тайно встречался с Порошенко

По его словам, расследование журналисты начали в августе 2018 года и закончили в ноябре.

Как препятствовали расследованию журналистов

– Отслеживали встречи Медведчука с президентом непосредственно в Администрации Президента. Также у нас есть информация о том, что президент проводит наиболее пикантные секретные встречи у себя дома. Поэтому мы также присматриваемся и к этой локации. В конце концов, нам удалось увидеть и зафиксировать там след Медведчука, хотя нам в этом препятствовали и полицейские, которые работают возле дома президента.

– Мы просто увидели кортеж Медведчука. Начали ехать за ним, понимая, что увидим, как он, наверное, заедет в ворота Порошенко. Без всякой причины, используя спецсигналы, мигалки, полиция нас остановила. Полицейский подошел к нам. Я спросил, что мы нарушили, и в чем причина. Он сказал, что просто проверяет машины. Просто подержал нас примерно минуту, полторы. Когда нас отпустили, мы увидели машины сопровождения Медведчука возле забора. А вот авто Медведчука, наверное, уже было на территории.

Как часто встречаются Порошенко и Медведчук

– Что касается количества встреч, то сказать очень сложно. Мы видели один пример (встречи дома – 24 канал). Например, "Украинская правда" сообщала, что домашние встречи также очень частые, их даже еще больше чем в Администрации Президента. Если говорить о встрече в Администрации Президента, то это не каждую неделю, но, как видите, однажды было две встречи в неделю – дома и в Администрации. В целом, можно говорить о 2-3 разах в месяц. Эти встречи длятся примерно от часа до двух часов.

– Еще интересный момент. Если охрана и Медведчука, и Администрации Президента (АП очень высокий ресурс задействован для того, чтобы отслеживать также и нашу работу) видит, что мы там, то Медведчук выезжает по-разному, не всегда стандартным путем из боковой арки на улице Лютеранской. Если не видят, то мы беспрепятственно фиксируем заезды и выезды кортежа Медведчука.

О деловых и политических связях Порошенко и Медведчука

– Наше расследование базировалось именно на контактах Порошенко и Медведчука. Все остальные моменты, в том числе и бизнес-аспект, и политический аспект, мы исследовали, уже имея определенную информацию, базируясь на других расследованиях. Относительно политического аспекта, мы также общались с людьми, которые исследовали политический путь возвращения Медведчука.

– Мы ничего не предполагаем и ничего не утверждаем. Мы просто показали факты, которые есть у нас относительно того, что они так контактируют. Относительно того, что у Медведчука есть привилегированное положение. Его единственный борт, который может напрямую летать между Украиной и Россией. Мы также доказали, что он использует эту возможность не только в государственных интересах Украины. С ним летает Тарас Козак, его давний партнер. Также с ним летала женщина, на которую зарегистрирована доля компании, в которой главный владелец Оксана Марченко. Эта компания имеет право сейчас на добычу нефти на одном из крупнейших в России месторождений.

Видео о том, кто такой Виктор Медведчук