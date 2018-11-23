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      Таємні зустрічі Порошенка та Медведчука: хто та як перешкоджав журналістам-розслідувачам

      Актуальне інтерв'ю 238 Читать новость на русском

      Таємні зустрічі Президента України Петра Порошенка і кума президента Росії Віктора Медведчука стали явними. Про це дізналися журналісти-розслідувачі програми "Схеми". Вони зняли на відео автомобілі супроводу Медведчука і під Адміністрацією глави держави, і під його маєтком у Козині.

      Про це у прямому ефір 24 каналу розповів автор розслідування програми "Схеми" Михайло Ткач.

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      За його словами, розслідування журналісти почали у серпні 2018 року і закінчили у листопаді.

      Як перешкоджали розслідуванню журналістів

      – Відслідковували зустрічі Медведчука з президентом безпосередньо в Адміністрації Президента. Також приблизно рік в нас є інформація про те, що президент проводить пікантні найбільш секретні зустрічі у себе вдома. Тому ми також придивляися і до цієї локації. Зрештою, нам вдалося побачити і зафіксувати там слід Медведчука, хоча нам в цьому перешкоджали і поліціянти, які працюють біля будинку президента. 

      – Ми просто побачили кортеж Медведчука. Почали їхати за ним, розуміючи, що побачимо, які він, напевно, заїде у ворота Порошенка. Без жодної причини, використовуючи спецсигнали, блималки, поліція нас зупинила. Поліцейський підійшов до нас. Я спитав, що ми порушили, і в чому причина. Він сказав, що просто перевіряє машини. Просто потримав нас приблизно хвилину, півтори. Коли нас відпустили, ми побачили автівки супроводу Медведчука біля паркану. А от авто Медведчука, напевно, вже було на території.

      Як часто зустрічаються Порошенко та Медведчук

      – Щодо кількості зустрічей, то сказати дуже складно. Ми бачили один приклад (зустрічі вдома – 24 канал). Наприклад, "Українська правда" повідомляла, що домашні зустрічі також дуже часті, їх навіть ще більше ніж в Адміністрації Президента. Якщо говорити про зустрічі в Адміністрації Президента, то це не щотижня, але, як бачите, одного разу було дві зустрічі на тиждень – вдома та в Адміністрації. В цілому, можна казати про 2-3 рази на місцяць. Ці зустрічі тривають приблизно від години до двох годин.

      – Ще цікавий момент. Якщо охорона і Медведчука, і Адміністрації Президента (в АП дуже високий ресурс задіяний для того, щоб відстежувати також і нашу роботу) бачить, що ми там, то Медведчук виїжджає по-різному, не завжди стандартним шляхом з бокової арки на вулиці Лютеранській. Якщо не бачать, то ми безперешкодно фіксуємо заїзди та виїзди кортежу Медведчука.

      Про бізнесові та політичні звязки Порошенка та Медведчука

      – Наше розслідування базувалося саме на контактах Порошенка і Медведчука. Всі інші моменти, в тому числі і бізнесовий аспект, і політичний аспект, ми досліджували, вже маючи певну інформацію, базуючись на інших розслідуваннях. Щодо політичного аспекту, ми також спілкувалися з людьми, які досліджували політичний шлях повернення Медведчука.

      – Ми нічого не припускаємо і нічого не стверджуємо. Ми просто показали факти, які є в нас стосовно того, що вони так контактують. Стосовно того, що в Медведчука є привілейоване становище. Його борт єдиний, який може напряму літати між Україною та Росією. Ми також довели, що він викорстовує цю можливість не тільки у державних інтересах України. З ним літає Тарас Козак, його давній партнер. Також з ним літала жінка, на яку зареєстрована частка компанії, в якій головний власник Оксана Марченко. Ця компанія має право наразі на видобуток нафти на одном з найбільших в Росії родовищ.

      Відео про те, хто такий Віктор Медведчук

       

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Віктор Медведчук Петро Порошенко Адміністрація Президента журналісти Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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