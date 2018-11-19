Тайвань могут не допустить к Олимпийским играм-2020 из-за названия страны

Международный олимпийский комитет (МОК) может наложить санкции на Тайвань, если государство откажется выступать на Олимпиаде-2020 в Токио под своим прежним названием.

Это может произойти в том случае, если спортсмены Тайваня не будут выступать на Играх под официальным названием "Китайский Тайбэй".

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Скоро на Тайване пройдет голосование, по результатам которого будет определено, какое название страна будет использоваться на международных соревнованиях.

Руководство МОК уже направило письма в олимпийский комитет Китайского Тайбэя, а также в правительство Китайской республики. Предполагается, что в этом письме МОК предупреждает Тайвань о возможных последствиях изменения названия.

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