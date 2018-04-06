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Тарифы на коммунальные услуги будут расти еще 3 года – МЭРТ

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Тарифы на коммуналку будут расти в течение следующих трех лет
Тарифы на коммуналку будут расти в течение следующих трех лет / ysia.ru

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует, что тарифы на коммунальные услуги в Украине на протяжении следующих трех лет будут только расти. Различные виды жилищно-коммунальных услуг будут дорожать ежегодно от 10 до 22%.

Такую информацию обнародовали в ежемесячном консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли.

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Природный газ в течение следующих трех лет будет дорожать ежегодно на 20%. Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году – на 11%, а в 2021 году – на 20%. Электроэнергия подорожает на 22,5% в 2019 году, на 15% – в 2020 году и на 12,5% в 2021 году,
– отмечают в прогнозе Минэкономики.

Следует добавить, что прогноз индекса цен приводят в их сравнении (декабрь к декабрю предыдущего года).

Стоит также отметить, что в феврале 2018 года задолженность населения за коммунальные услуги выросла на 12% и теперь составляет почти 37 миллиардов гривен.

Напомним, по данным МЭРТ, в 2019 году минимальная заработная плата в Украине составит 4,6 тысячи гривен. В 2020 году она вырастет до 5,4 тысячи гривен. А в 2021 году достигнет отметки в 6,2 тысячи гривен.

Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Тарифы коммунальные услуги Министерство экономического развития и торговли
Источник: 24 Канал
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