"Слуга народа" Николай Тищенко в который раз вляпался в конфуз. На этот раз он как-то слишком возгордился тем, что вместе со своей командой пополнил запасы песка на детских площадках Киева. Дело вроде бы и хорошее, но помпезность, с которой об этом сообщил нардеп, вызвала в соцсетях смех.

Похоже, Тищенко активно готовится к праймериз "Слуги народа" на выборы городского головы столицы. Он уже ранее заявлял, что "чувствует мощную поддержку киевлян и не может подвести своих избирателей". Поможет ли ему песчаная авантюра сможем узнать совсем скоро.

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Так, своим "достижением" нардеп похвастался на своей фейсбук-странице. В частности, он обнародовал фото песочниц на детских площадках до и после своей "акции щедрости".

"Мы отреагировали на обращение киевлян об отсутствии песка на детских площадках и совместно с Управляющей компанией Святошинского района наполнили их. И это только начало!" – подчеркнул нардеп.

Он попросил киевлян не волноваться: песок получат все, кто обращался.

Везем все в порядке очереди и держим на контроле этот процесс,

– добавил Тищенко.

На пыл "слуги народа" с сарказмом отреагировали в сети. "Именно наполнение песочниц входит в полномочия народного депутата", "Спасибо, наш меценат и филантроп, за этот щедрый дар городу!", "До слез", – пишут люди в комментариях к сообщению.





Комментарии под сообщением Тищенко / Скриншоты

Нардеп неоднократно попадал в курьезные и скандальные ситуации, мы напомним, в какие.

Скандалы и курьезы Тищенко:

Из последнего – эпопея с Тищенко в маршрутке. Нардеп решил проехаться в общественном транспорте во время карантина. Так он проверял состояние транспорта и соблюдение там санитарных условий. Поговаривали, нардеп не заплатил за проезд, "потому что депутат". Впрочем, эту информацию Тищенко опроверг.

А еще был скандал со "штабом" в ресторане Тищенко – "Велюр". Журналисты-расследователи узнали, что в заведении нардепа, несмотря на карантинные запреты, были посетители.

Также "слуга народа" умудрился "поздравить украинцев с праздником" – Чернобыльской катастрофой.

Кроме того, Тищенко объяснял свое понимание формулы Штайнмайера, используя такие метафоры, как "надувная кукла" и "насос".

До депутатства Тищенко занимался ресторанным бизнесом и был ведущим в нескольких телевизионных проектах: в частности, "Ревизор" и "Мастер Шеф".